iPhone Air 2: filtran una Dynamic Island más pequeña, doble cámara de 48 MP y chip A20 Pro

De acuerdo con los reportes del analista Jeff Pu, especializado en la cadena de suministro de Apple, el dispositivo llegaría durante el primer trimestre de 2027 y mantendría una pantalla de alrededor de 6,5 pulgadas, apostando por cambios puntuales en lugar de modificar por completo el concepto del equipo.

Uno de los ajustes más visibles estaría en la Dynamic Island, que sería ligeramente más pequeña que la actual. Aunque la diferencia no sería drástica, reducir ese recorte permitiría aprovechar mejor la superficie de la pantalla y ofrecer una experiencia visual más limpia durante el uso cotidiano.

La otra novedad importante estaría en el sistema de cámaras. El iPhone Air 2 añadiría una segunda cámara trasera de 48 megapíxeles con lente ultra gran angular, que acompañaría al sensor Fusion de 48 megapíxeles ya presente en la generación actual. Con este cambio, la familia Air reduciría la diferencia que hoy existe frente a los modelos Pro en el apartado fotográfico, ofreciendo mayor versatilidad para capturar paisajes, arquitectura o fotografías de grupo.

Un procesador más potente y nuevos chips de conectividad

El rendimiento también recibiría una actualización importante. Las filtraciones indican que Apple incorporaría el chip A20 Pro, fabricado con el proceso de 2 nanómetros de TSMC, una evolución frente al A19 Pro de 3 nanómetros utilizado en el modelo vigente. Este salto permitiría obtener un mejor equilibrio entre potencia y eficiencia energética.

A ello se sumarían dos nuevos chips desarrollados por Apple para las comunicaciones inalámbricas. El primero sería el N2, encargado de funciones como Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, AirDrop y el punto de acceso personal. El segundo sería el C2, la nueva generación del módem 5G de la compañía, que reemplazaría al C1X con la promesa de mejorar el consumo de energía.

Las filtraciones también mencionan que el teléfono conservaría los 12 GB de memoria RAM, una cámara frontal Center Stage de 18 megapíxeles y un chasis fabricado en titanio, manteniendo el énfasis en un diseño ligero sin renunciar al rendimiento de gama alta.

El calendario de lanzamiento también marcaría un cambio para Apple. Según las previsiones de Jeff Pu, el iPhone Air 2 debutaría junto con el iPhone 18 y el iPhone 18e durante los primeros meses de 2027. Mientras tanto, el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el esperado iPhone plegable llegarían varios meses antes, como parte de una estrategia que dividiría los lanzamientos de la familia iPhone en distintas etapas del año.

Por ahora, ninguna de estas características ha sido confirmada oficialmente por Apple. Sin embargo, si las filtraciones terminan siendo correctas, la compañía apostaría por perfeccionar la experiencia del iPhone Air con mejoras graduales, manteniendo el diseño que debutó con la primera generación y reforzando los aspectos que más margen tenían para evolucionar.