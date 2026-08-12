Encontrados.co: IA ayuda a reunir familias tras el terremoto

Una fotografía puede convertirse en el vínculo entre una persona rescatada y la familia que lleva horas buscándola. Con esa idea nació Encontrados.co, una plataforma creada tras el terremoto ocurrido en Colombia el lunes 10 de agosto para ayudar a voluntarios, rescatistas, bomberos, policías y personal de hospitales a identificar a personas que fueron encontradas durante las labores de atención de la emergencia.

La herramienta permite que quienes estén en el terreno suban una fotografía de una víctima. El sistema utiliza inteligencia artificial para comparar esa imagen con los registros de personas desaparecidas publicados en Encontrados.co y Colombia Te Busca.

Si encuentra una coincidencia, la plataforma muestra quién está buscando a esa persona y proporciona la información de contacto disponible en el reporte. La intención es facilitar un enlace rápido entre quienes están atendiendo la emergencia y las familias que todavía no saben dónde están sus seres queridos.

Uno de los aspectos centrales de la plataforma es el manejo de las fotografías. Según la información publicada por sus creadores, la imagen cargada para realizar la comparación es eliminada inmediatamente después, como medida de privacidad.

Una herramienta pensada para quienes están en el terreno

Encontrados.co está dirigida principalmente a personas que participan en las labores de atención de la emergencia. Rescatistas, voluntarios, bomberos, policías, médicos y enfermeros pueden utilizarla cuando tengan a una persona que necesite ser identificada y quieran comprobar si existe un familiar buscándola.

Para las familias, el sitio también ofrece la opción “Reporta desaparecido”, mediante la cual pueden publicar la información de una persona que están buscando. Los reportes más recientes aparecen en la plataforma y se alimentan, además, de los registros de Colombia Te Busca, un espacio público utilizado por familias para compartir fotografías y datos de sus desaparecidos.

El proyecto fue impulsado por Alexander Torrenegra y Nicolás Contreras, quienes plantearon la herramienta como un apoyo para los equipos que trabajan directamente en la emergencia. El sitio reporta además personas reencontradas a partir de los registros disponibles.

Quienes quieran colaborar con la iniciativa pueden consultar las instrucciones publicadas en el pie de página de Encontrados.co. La plataforma también invita a quienes hagan parte de Colombia Te Busca a participar en el esfuerzo para ampliar la ayuda disponible durante la búsqueda de personas.