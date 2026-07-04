Apple Watch Series 12: nueva correa mediría hidratación y actividad muscular

Apple estaría preparando un cambio poco convencional para el Apple Watch Series 12. En lugar de sumar componentes al cuerpo del reloj, el próximo modelo llevaría la innovación a la correa. Según una filtración reciente, incluiría un sensor de salud integrado en la correa de fluoroelastómero, la que se entrega de fábrica por defecto.

La información proviene del filtrador Kosutami, conocido por acertar en algunos anuncios recientes de la marca, aunque también por errores notorios en el pasado. Por ahora se trata de una versión sin confirmar. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre este supuesto desarrollo.

[Censo-Wat]ch Series 12 gonna have a sensor on band, injection molded(to the silicon band, they hasn’t yet figured out how to putting a sensor on band with other materials now.). — Kosutami (@Kosutami_Ito) July 3, 2026

Por qué la correa y no el reloj

Durante años, cada nueva generación del Apple Watch ha girado en torno a lo que se logra integrar en el reloj mismo, ya sean chips más eficientes, pantallas más brillantes o sensores adicionales. Trasladar parte de esa innovación a la correa cambiaría el enfoque habitual con el que se ha diseñado el dispositivo hasta ahora.

Esta estrategia respondería a una limitación conocida: el espacio disponible dentro del Apple Watch es cada vez más reducido, lo que dificulta incorporar nuevos sensores sin afectar el tamaño o la autonomía. Integrar los sensores en la correa abriría la puerta a nuevas funciones sin necesidad de rediseñar la estructura interna del reloj.

Tampoco es una idea nueva. En los últimos años han aparecido patentes y reportes relacionados con correas inteligentes para el Apple Watch, incluidas propuestas capaces de detectar movimientos mínimos de los dedos. Si esta nueva filtración se confirma, ese desarrollo podría estar más cerca de convertirse en un producto comercial.

Qué podría medir el nuevo sensor del Apple Watch Series 12

El reporte no precisa qué parámetro de salud registraría este sensor, pero coincide con informaciones anteriores sobre dos posibilidades. Una es un sensor de hidratación, que alertaría al usuario cuando su cuerpo necesite más líquidos. La otra es un sistema capaz de detectar actividad muscular con mayor precisión que los sensores actuales del reloj.

Conviene no confundir este desarrollo con otro proyecto que también estaría en marcha: la medición no invasiva de glucosa en sangre. Según reportes previos, esa tecnología estaría integrada en el módulo óptico ubicado en la base del reloj y no en la correa. Se trataría de desarrollos distintos, aunque ambos apuntan a ampliar las capacidades de monitoreo de salud del dispositivo.

Qué tan confiable es esta información

Kosutami tiene un historial mixto dentro del ecosistema Apple. Acertó recientemente al anticipar que la compañía había pausado el desarrollo de cámaras para los AirPods, pero en 2023 aseguró que cambiaría el sistema de conexión de las correas, algo que finalmente no ocurrió como había planteado.

Ese mismo indicio sobre un nuevo sistema de acople resurgió hace apenas unos días. Esto alimenta la hipótesis de que ambos desarrollos podrían estar relacionados. Si la compañía realmente trabaja en una correa con sensores propios, podría requerir un conector diferente para transmitir información entre la correa y el reloj.

De confirmarse, el sensor estaría disponible inicialmente en la correa de fluoroelastómero incluida con el reloj. Por ahora no está claro si la función sería exclusiva de ese accesorio o si existirían otras correas compatibles.

Todavía no hay fecha de presentación oficial ni confirmación sobre el Apple Watch Series 12. Esta información debe tomarse como una posibilidad y no como un hecho. Aun así, la filtración coincide con la estrategia de seguir ampliando las funciones de salud del reloj mediante nuevos sensores y sistemas de monitoreo.

Imagen: Apple / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)