Apple estudia un Apple Watch circular y otro sin pantalla

Apple estudia el cambio más profundo en la historia de sus dispositivos para la muñeca desde el lanzamiento del primer Apple Watch en 2015. Según una investigación de Bloomberg firmada por Mark Gurman, la compañía explora un Apple Watch circular, nuevos tamaños y accesorios de fitness sin pantalla alguna. De concretarse, supondría un giro importante en la estrategia de una línea de productos que ha mantenido prácticamente el mismo concepto durante una década.

Este posible rediseño responde a una competencia que ya no viene solo de otros relojes inteligentes. El Oura Ring y otros wearables discretos han demostrado que el seguimiento de la salud no requiere una pantalla ni una interacción constante, sino sensores precisos y una aplicación capaz de interpretar los datos. La investigación sugiere que la empresa estaría evaluando replantear esa estrategia para ampliar su oferta y responder a un mercado que evoluciona más allá del reloj inteligente tradicional.

Qué cambiaría con un Apple Watch circular

Adoptar un cuerpo circular no sería únicamente una decisión estética. El diseño rectangular actual define cómo se muestran las esferas, cómo se organizan las aplicaciones y cómo interactúan los usuarios con watchOS. Un formato redondo implicaría rediseñar buena parte de la interfaz para adaptarla a una nueva distribución del contenido.

Para los usuarios, el cambio podría traducirse en una experiencia diferente al consultar notificaciones, usar aplicaciones o personalizar las esferas del reloj. También abriría la puerta a diseños más tradicionales, similares a los relojes analógicos, una característica que algunos fabricantes ya han explorado con éxito.

La compañía también estudia un wearable sin pantalla

La posibilidad de lanzar un dispositivo sin pantalla representa un cambio aún más profundo. En lugar de ofrecer notificaciones o aplicaciones, el accesorio estaría enfocado exclusivamente en recopilar información sobre la salud, el sueño, la actividad física y otros indicadores biométricos.

La propuesta sigue una tendencia impulsada por dispositivos como el Oura Ring, cuyo atractivo radica precisamente en ofrecer monitoreo continuo sin exigir interacción constante. Un producto de este tipo podría ofrecer una mayor autonomía, un tamaño más compacto y una experiencia centrada en la recolección de datos más que en la consulta de información desde la muñeca.

Si la compañía finalmente apuesta por un dispositivo de estas características, también asumiría un reto importante. Parte del éxito del reloj ha consistido en convertirse en una extensión del iPhone, permitiendo responder mensajes, consultar notificaciones o ejecutar aplicaciones desde la muñeca. Un accesorio sin pantalla competiría en un segmento diferente, donde la prioridad deja de ser la interacción y pasa a ser el seguimiento continuo de la salud.

Una estrategia para ampliar la familia de relojes inteligentes

Según la información publicada, el fabricante analiza estas alternativas tanto para modelos de entrada como para opciones de gama alta. La estrategia permitiría diversificar el catálogo y competir en un mercado que ha comenzado a extenderse más allá de los relojes tradicionales. Los anillos y otros accesorios enfocados en salud han ganado terreno entre quienes buscan monitoreo permanente sin depender de una pantalla.

Además del hardware, Apple trabaja en una evolución de la aplicación Salud con mayor protagonismo de la inteligencia artificial. El objetivo sería procesar los datos recopilados por sus equipos y convertirlos en recomendaciones personalizadas que ayuden a comprender mejor el estado físico y los hábitos diarios.

Nada de esto ha sido confirmado oficialmente por la compañía. El reporte señala que continúa explorando distintas propuestas y que todavía no existe una decisión definitiva sobre cuáles podrían llegar al mercado. Si alguno de estos proyectos avanza, su lanzamiento probablemente tardaría varios años.

La investigación fue publicada por Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple y con una amplia trayectoria siguiendo los planes internos de la compañía y anticipando productos y estrategias antes de sus anuncios oficiales.

Lo que se espera para este año

Mientras estas ideas permanecen en fase de estudio, las filtraciones apuntan a que la próxima generación mantendrá la línea de diseño conocida. Se espera la llegada del Watch Series 12 y del Watch Ultra 4 con nuevos procesadores, más opciones de color y mejoras en las funciones de seguimiento de actividad física, aunque sin cambios radicales en su apariencia.

La diferencia entre ambos escenarios es evidente. Los modelos que podrían presentarse en el corto plazo representarían una evolución natural del producto actual, mientras que un Apple Watch circular o un dispositivo sin pantalla supondrían un cambio de filosofía en la estrategia de wearables de Apple. Por ahora, ambos conceptos permanecen en el terreno de los proyectos que la compañía explora de cara al futuro.

Imagen ilustrativa: generada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).