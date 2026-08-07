Patria Milagro en Tecnologia · Gobierno de la Espriella

Hoy el discurso de campaña se vuelve gobierno. Desde este 7 de agosto, las promesas del presidente de la Espriella dejan de medirse en aplausos y pasan a medirse en decretos y presupuestos. Todavía no hay resultados que calificar; esto es la línea base y, desde hoy, corre el cronómetro.

De las diez banderas del gobierno, en enter.co nos ocupamos del terreno que conocemos: el que decide si un colombiano puede programar, emprender, formalizar un negocio o conseguir su primer empleo en la economía digital. Ese es nuestro criterio y lo aplicamos parejo: aplaudimos lo que amplía la movilidad económica a través de la tecnología y cuestionamos lo que no, aunque suene «pro-tecnología».

Reunimos doce promesas sobre economía digital, tecnología y emprendimiento, y las medimos —una por una— contra la plata, los votos, las cortes y el reloj. Al arrancar el mandato: 🟢 1 viable, 🟡 9 inciertas, 🔴 2 improbables. Un patrón —casi todo incierto— que coincide con lo que otros promesómetros hallaron para el programa completo.

El tablero de Patria Milagro en tecnologíade, un vistazo:

Promesa Categoría Viabilidad Postura de enter.co Régimen Creador Digital Economía digital 🟡 Incierta 🟢 Amplía movilidad Créditos al 0% para innovación Economía digital 🟡 Incierta 🟢 Amplía movilidad Colombia, «hub» de IA / regulación «sin trabas» Inteligencia artificial 🔴 Improbable 🟡 Mixta Zonas Económicas Especiales Emprendimiento 🟡 Incierta 🟡 Mixta Compras públicas para empresas nacionales y pymes Emprendimiento 🟡 Incierta 🟡 Mixta Protección jurídica blindada para inversionistas Inversión 🟡 Incierta 🟢 Amplía movilidad Eliminación del 4×1000 Tributario 🟡 Incierta 🟢 Amplía movilidad Tributación 100% digital para las pymes Tributario 🟢 Viable 🟢 Amplía movilidad Incentivos al primer empleo (meta: 10% juvenil) Empleo 🔴 Improbable 🟢 Amplía movilidad Educación dual técnica (SENA + empresas) Talento 🟡 Incierta 🟢 Amplía movilidad Telemedicina con infraestructura satelital Salud digital 🟡 Incierta 🟢 Amplía movilidad IA y drones para inteligencia de seguridad Seguridad y datos 🟡 Incierta 🔴 En vigilancia

Cómo lo medimos

Cada promesa pasa por cuatro filtros de viabilidad:

Plata. ¿Hay con qué financiarla en un presupuesto ya comprometido?

¿Hay con qué financiarla en un presupuesto ya comprometido? Votos. ¿Le alcanza al gobierno en el Congreso para aprobarla?

¿Le alcanza al gobierno en el Congreso para aprobarla? Cortes. ¿Aguanta el examen constitucional y legal?

¿Aguanta el examen constitucional y legal? Reloj. ¿Cabe, de verdad, en cuatro años?

En cada filtro: 🟢 juega a favor · 🟡 obstáculos serios o sin definir · 🔴 en contra. Sobre esa base fáctica añadimos, por separado, la postura de enter.co: si la promesa amplía o no la movilidad económica a través de la tecnología.

Promesas de Patria Milagro en tecnología, economía digital e IA

Régimen Creador Digital: exenciones para programadores y expertos en IA

Lo que dice el programa.

Exenciones tributarias para programadores y expertos en inteligencia artificial, dentro de una «economía libertaria» orientada al empleo.

Viabilidad: 🟡 Incierta. Plata 🟡 · Votos 🟡 · Cortes 🟡 · Reloj 🟡. Postura de enter.co: 🟢 amplía movilidad.

Nuestra postura. Un incentivo directo al talento digital es de las apuestas con mayor efecto sobre la movilidad: abarata formalizar el trabajo tecnológico y compite por un talento que hoy se va al exterior. El pero está en el diseño: si la exención se define de forma muy estrecha, puede caerse por el principio de igualdad; si es muy amplia, se vuelve un hueco fiscal. Tiene que entrar por una reforma tributaria.

Qué vigilar.

Que el borrador defina quién califica y con qué topes, y que no acabe siendo un beneficio para los grandes en lugar de un incentivo a nuevos empleos.

Créditos al 0% y exenciones para innovación

Lo que dice el programa.

Créditos al 0% y beneficios tributarios para proyectos de innovación tecnológica.

Viabilidad: 🟡 Incierta. Plata 🔴 · Votos 🟢 · Cortes 🟢 · Reloj 🟢. Postura de enter.co: 🟢 amplía movilidad.

Nuestra postura. Se puede arrancar sin pasar por el Congreso, a través de la banca de desarrollo, y eso lo hace más ejecutable que otras promesas. La pregunta es el tamaño: un crédito al 0% cuesta, y en un presupuesto apretado la diferencia entre una línea simbólica y capital de verdad lo es todo. Sin volumen, es un titular.

Qué vigilar.

El monto asignado y cuántas empresas lo reciben en el primer año, no el anuncio.

Colombia como «hub» de IA y regulación «sin trabas»

Lo que dice el programa.

Posicionar a Colombia como «hub» latinoamericano de inteligencia artificial, «sin regulaciones asfixiantes que frenen la innovación».

Viabilidad: 🔴 Improbable. Plata 🔴 · Votos 🟡 · Cortes 🟡 · Reloj 🔴. Postura de enter.co: 🟡 mixta.

Nuestra postura. «Ser hub de IA» no es tanto una promesa como un resultado: depende de cómputo, energía, conectividad y talento, y nada de eso se decreta en cuatro años. Y lo de «sin regulaciones asfixiantes» es promesa y advertencia a la vez: menos trabas puede acelerar la innovación, pero «sin reglas» también significa menos protección de datos y de consumidores. Aquí enter.co pide regulación inteligente, no ausente.

Qué vigilar.

Si aparecen habilitadores concretos (energía, centros de datos, conectividad, talento) o si se queda en marca país; y qué pasa con la protección de datos.

Emprendimiento y entorno de negocios

Zonas Económicas Especiales

Lo que dice el programa.

Polos de desarrollo regional con exenciones tributarias controladas y conectividad para atraer inversión.

Viabilidad: 🟡 Incierta. Plata 🟡 · Votos 🟡 · Cortes 🟡 · Reloj 🔴. Postura de enter.co: 🟡 mixta.

Nuestra postura. Bien hechas, las ZEE pueden crear polos tecnológicos y de servicios fuera de Bogotá y Medellín. Pero Colombia ya tuvo regímenes especiales con resultados desiguales: el riesgo es que, en vez de crear empresas nuevas, solo reubiquen las existentes para pagar menos impuestos. El diseño —y la conectividad real— decide si esto es desarrollo o arbitraje.

Qué vigilar.

Empleos y empresas nuevas por zona, no metros construidos ni anuncios de inauguración.

Compras públicas con preferencia a empresas nacionales y pymes

Lo que dice el programa.

Preferencia del Estado por empresas nacionales y pymes en la contratación pública.

Viabilidad: 🟡 Incierta. Plata 🟢 · Votos 🟡 · Cortes 🔴 · Reloj 🟢. Postura de enter.co: 🟡 mixta.

Nuestra postura. Darle una puerta a la pyme y a la empresa emergente que le vende al Estado es positivo para la movilidad. El problema es jurídico: la preferencia nacional pura choca con el trato nacional de los tratados comerciales que Colombia firmó, y el proteccionismo mal calibrado sube costos y baja calidad. Es una promesa que se gana o se pierde en la letra menuda.

Qué vigilar.

Si el mecanismo es compatible con los tratados de libre comercio (por ejemplo, con criterios de valor local) o si invita a demandas.

Protección jurídica blindada para inversionistas

Lo que dice el programa.

Seguridad total y reglas de juego claras para inversores nacionales y extranjeros.

Viabilidad: 🟡 Incierta. Plata 🟢 · Votos 🟡 · Cortes 🟡 · Reloj 🟢. Postura de enter.co: 🟢 amplía movilidad.

Nuestra postura. La previsibilidad es oxígeno para el capital de riesgo y para cualquiera que monte empresa a largo plazo; ahí enter.co acompaña. La advertencia: los contratos de estabilidad jurídica ya existieron en Colombia y se derogaron por privilegiar a los grandes. La estabilidad debe ser para las reglas de todos, no un blindaje a la medida de unos pocos.

Qué vigilar.

A quién cobija el mecanismo y si incluye —o excluye— a los emprendimientos y a las pequeñas empresas.

Impuestos que tocan a las pymes y a las empresas emergentes

Eliminación del 4×1000

Lo que dice el programa.

Eliminar el 4×1000 como alivio a la transaccionalidad, condicionado a un recorte estatal del 40%.

Viabilidad: 🟡 Incierta. Plata 🔴 · Votos 🟡 · Cortes 🟢 · Reloj 🔴. Postura de enter.co: 🟢 amplía movilidad.

Nuestra postura. El 4×1000 —el gravamen a los movimientos financieros— castiga cada transacción digital y empuja a la gente al efectivo; quitarlo bajaría la fricción para el comercio electrónico, las fintech y la inclusión financiera. Por eso lo respaldamos en el fondo. Pero es un tributo que recauda más de $10 billones al año, y el propio programa lo amarra a un recorte estatal del 40% que no ocurre en meses. Buena dirección, financiación frágil.

Qué vigilar.

Si aparece con una fuente de reemplazo creíble o si el recorte del 40% se cumple antes de tocar el impuesto.

Tributación 100% digital y simple para las pymes

Lo que dice el programa.

Un sistema tributario fácil y digital para que las pymes cumplan sin burocracia.

Viabilidad: 🟢 Viable. Plata 🟢 · Votos 🟢 · Cortes 🟢 · Reloj 🟡. Postura de enter.co: 🟢 amplía movilidad.

Nuestra postura. Es la promesa más realista del paquete. Buena parte se puede hacer por vía administrativa en la DIAN, sin depender del Congreso, y reduce el costo de formalizarse, justo la barrera que mata a los pequeños. El único enemigo es el de siempre: la modernización de la DIAN suele tardar más de lo prometido.

Qué vigilar.

Hitos concretos de la DIAN (facturación, declaración simplificada) en el primer año, no una aplicación de vitrina.

Incentivos al primer empleo (meta: desempleo juvenil al 10%)

Lo que dice el programa.

Exenciones de primer empleo para llevar el desempleo juvenil al 10%.

Viabilidad: 🔴 Improbable. Plata 🟡 · Votos 🟡 · Cortes 🟢 · Reloj 🔴. Postura de enter.co: 🟢 amplía movilidad.

Nuestra postura. Hay que separar la herramienta de la meta. El incentivo al primer empleo es viable y tiene antecedente en Colombia; en dirección, apunta bien a la movilidad de los jóvenes. Pero la meta —desempleo juvenil en el 10%— parte de niveles muy superiores y difícilmente se alcanza en el cuatrienio. Apoyamos el instrumento; marcamos la meta como improbable.

Qué vigilar.

La cifra de desempleo juvenil, año a año, frente al punto de partida; no el número de la valla.

Talento e infraestructura

Educación dual técnica (SENA + empresas)

Lo que dice el programa.

Doble titulación técnica en el bachillerato mediante alianzas entre el SENA y empresas.

Viabilidad: 🟡 Incierta. Plata 🟡 · Votos 🟢 · Cortes 🟢 · Reloj 🟡. Postura de enter.co: 🟢 amplía movilidad.

Nuestra postura. De todo el paquete, esta es de las que más mueven la movilidad y menos dependen del Congreso: crea un canal directo de talento técnico hacia el empleo real. Se puede arrancar por decreto y convenios. El reto no es aprobarla, es la calidad y la escala: pilotos hay muchos; sistemas que gradúen a miles con empleo, pocos.

Qué vigilar.

Cobertura real y tasa de enganche laboral de los egresados, no el número de convenios firmados.

Telemedicina con infraestructura satelital para zonas apartadas

Lo que dice el programa.

Brigadas médicas móviles y telemedicina con infraestructura satelital para las zonas más apartadas.

Viabilidad: 🟡 Incierta. Plata 🟡 · Votos 🟢 · Cortes 🟢 · Reloj 🟡. Postura de enter.co: 🟢 amplía movilidad.

Nuestra postura. Es tecnología puesta a cerrar brechas: llevar salud —y de paso conectividad— a la Colombia que hoy no la tiene. Nos gusta como palanca de inclusión. La viabilidad depende de la inversión satelital y de que la conectividad quede instalada de forma permanente, no como brigada de foto que se va al mes.

Qué vigilar.

Cuántos puntos quedan con conectividad estable después del primer año.

IA y drones para inteligencia de seguridad (Plan Colombia 2.0)

Lo que dice el programa.

Drones e IA para inteligencia militar y policial, y vigilancia estratégica del narcotráfico bajo el Plan Colombia II.

Viabilidad: 🟡 Incierta. Plata 🟡 · Votos 🟢 · Cortes 🔴 · Reloj 🟡. Postura de enter.co: 🔴 en vigilancia.

Nuestra postura. La incluimos porque es la mayor apuesta tecnológica del programa, pero está fuera de nuestro eje: no es tecnología para la movilidad económica, es tecnología para la vigilancia. Ahí enter.co se pone del lado del ciudadano: drones e IA de inteligencia sin límites claros abren la puerta a la vigilancia masiva y al choque con el habeas data. No la aplaudimos por «ser IA»; la vamos a mirar con lupa.

Qué vigilar.

Qué controles, qué auditoría y qué límites de datos acompañan la compra; sin ellos, es un riesgo para los derechos.

Metodología y fuentes

Las promesas provienen del programa de gobierno «Colombia, Patria Milagro», de la campaña Defensores de la Patria. Escogimos las que tocan la economía digital, la tecnología y el emprendimiento, y las medimos contra cuatro filtros de viabilidad —presupuesto, votos en el Congreso, control de las cortes y tiempo—, una metodología que en Colombia han usado ejercicios como el promesómetro de Cambio. Sobre esa base fáctica añadimos, por separado, la postura editorial de enter.co: si la promesa amplía o no la movilidad económica a través de la tecnología.

Este tablero es la línea base del 7 de agosto de 2026 y se actualizará a medida que las promesas se conviertan —o no— en decretos, leyes y presupuestos. Los estados de viabilidad son evaluaciones de enter.co, no predicciones cerradas; el gobierno tiene derecho de réplica y lo publicaremos cuando responda.