Pixel Watch 5: precio, funciones y novedades del nuevo reloj de Google

Google presentó el Pixel Watch 5, su nueva generación de reloj inteligente, con una apuesta centrada en dos frentes: asistencia más proactiva mediante Gemini y nuevas herramientas para hacer seguimiento de la salud. El dispositivo incorpora mejoras de rendimiento, GPS, entrenamiento, sueño y funciones de seguridad que buscan entregar información útil sin depender constantemente del teléfono.

Una de las principales novedades está en la función “De un vistazo”, que muestra información contextual directamente en la pantalla del reloj. Entre los ejemplos planteados por Google aparecen las tarjetas de embarque cuando el usuario llega al aeropuerto o las paradas restantes durante un trayecto.

La interacción con Gemini también cambia. Con “Levantar para hablar”, basta con elevar la muñeca para iniciar acciones como comenzar un entrenamiento, configurar un temporizador o consultar reservas de restaurantes desde Gmail. Algunas funciones pueden procesarse en el propio dispositivo, lo que permite reducir la latencia y utilizarlas incluso cuando no hay conexión a internet.

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El reloj también incorpora Gemini Intelligence Proactive Suggestions, una función que puede convertir tareas de varios pasos en acciones que requieren un solo toque. Por ejemplo, puede consultar información del calendario y mostrarla directamente en la muñeca cuando sea necesario.

El hardware acompaña estas funciones. El Pixel Watch 5 utiliza el procesador Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 y una arquitectura de doble chip de bajo consumo. Google asegura que cuenta con 50 % más de RAM, un incremento del 12 % en la CPU y un rendimiento general 20 % superior frente a la generación anterior.

El Pixel Watch 5 amplía sus herramientas para salud y ejercicio

El apartado deportivo recibe una mejora importante con un sistema de GPS que, según Google, ofrece el doble de precisión que generaciones anteriores en condiciones difíciles. Para conseguirlo, combina modelos tridimensionales de edificios, optimizaciones mediante inteligencia artificial y datos de estaciones meteorológicas que permiten corregir las mediciones según las condiciones atmosféricas.

El entrenamiento de fuerza también tendrá mayor protagonismo. Próximamente, el reloj ofrecerá instrucciones paso a paso para completar series y descansos, además de registrar pesos y repeticiones. Google Health Coach podrá crear rutinas personalizadas a partir de los objetivos del usuario y adaptar las recomendaciones según métricas como el sueño y la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

El seguimiento nocturno también mejora. La detección de las fases del sueño aumenta su precisión en 15 %, mientras que Smart Wake analiza el ritmo cardíaco y los movimientos durante los 30 minutos anteriores a la alarma para identificar un momento de sueño ligero en el que despertar al usuario.

Otra de las novedades está en Health Guardian. El Pixel Watch 5 incorpora detección de emergencia respiratoria mediante sensores como fotopletismografía, acelerómetro y barómetro. Si identifica una caída persistente de la saturación de oxígeno y el usuario no responde, el reloj puede llamar automáticamente a los servicios de emergencia y compartir su ubicación. Esta función estará disponible inicialmente en Europa.

Health Guardian también añadirá resúmenes mensuales sobre tendencias de presión arterial, calidad de la respiración durante el sueño y resistencia a la insulina. El primer informe llegará después de un mes de uso.

En cuanto al diseño, el Pixel Watch 5 incorpora una pantalla Actua 360 con hasta 3.000 nits de brillo, nuevas esferas, 11 estilos de complicaciones y opciones generativas para personalizar la apariencia. La autonomía alcanza hasta 30 horas en el modelo de 41 mm y 40 horas en el de 45 mm.

El Pixel Watch 5 puede preordenarse desde el 12 de agosto y llegará a las tiendas el 20 de agosto. El modelo de 41 mm parte de 399 dólares y el de 45 mm de 429 dólares. La edición especial de Stephen Curry, de 45 mm, cuesta 579 dólares y llegará a las tiendas el 3 de septiembre.