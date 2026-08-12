Pixel 11 Pro Fold llega con cámara de 48 MP y Tensor G6: Este es su precio

Google ya tiene listo su nuevo celular plegable de gama alta. El Pixel 11 Pro Fold reduce el peso y el grosor frente a la generación anterior, incorpora una cámara principal de 48 megapíxeles y suma nuevas funciones basadas en inteligencia artificial.

El equipo pesa casi 10 % menos y es aproximadamente 1 milímetro más delgado que el Pixel 10 Pro Fold. También cuenta con biseles más estrechos y estará disponible en Obsidiana y en un nuevo acabado Oliva.

Una de sus novedades más particulares está en la barra de cámaras. Google incorporó HiLight, un sistema de luces LED ubicado alrededor del flash que puede mostrar avisos de llamadas de contactos favoritos y señales relacionadas con las interacciones con Gemini mediante comandos de voz. La compañía prevé ampliar sus funciones posteriormente.

El plegable también recibe cambios importantes en su construcción. Mantiene la certificación IP68 frente al polvo y al agua, pero añade una cubierta trasera fabricada con un material compuesto de fibra de vidrio.

La bisagra sin engranajes busca proteger mejor la pantalla interna, mientras que la pantalla exterior Super Actua utiliza un cristal cerámico más resistente. Según Google, estas modificaciones hacen que el nuevo teléfono sea tres veces más duradero que el modelo anterior.

Pantallas más brillantes y funciones pensadas para el formato plegable

Las dos pantallas del Pixel 11 Pro Fold aumentan su brillo en 20 % y alcanzan hasta 3.600 nits. La pantalla interna también incorpora una capa de vidrio más gruesa y la nueva bisagra tiene un radio de curvatura mayor.

La batería ofrece más de 24 horas de autonomía. Para recuperar energía, el teléfono admite carga por cable de 30 W y puede alcanzar el 50 % en unos 30 minutos. También incorpora carga inalámbrica Qi2.2 de hasta 25 W, con una velocidad 20 % superior a la generación anterior.

El procesamiento está a cargo del nuevo chip Tensor G6, acompañado de 16 GB de RAM. Google lo diseñó para aprovechar las herramientas de Gemini y otras funciones inteligentes de la familia Pixel 11.

Entre las novedades aparece una herramienta de conversión de lenguaje de señas a texto. El usuario puede realizar señas frente a la cámara frontal y consultar las traducciones en la pantalla exterior mediante Live Transcribe y Gboard. La función fue desarrollada junto con la comunidad sorda.

El formato plegable también permite aprovechar herramientas como pantalla dividida, arrastrar y soltar y vista instantánea. Las aplicaciones pueden convertirse en burbujas para mantenerlas disponibles en una esquina de la pantalla cuando el dispositivo está desplegado.

En fotografía, Google renovó la cámara principal con un sensor de 48 megapíxeles y añadió un teleobjetivo con Super Zoom de hasta 30 aumentos. También llegan Magic Capture y Camera Looks, funciones que permiten capturar sujetos en movimiento y aplicar estilos a las fotografías.