Pixel 11: así serían los cuatro nuevos celulares de Google y esto costarían

La nueva generación de teléfonos de Google llega con pocas sorpresas en diseño, pero con una diferencia importante entre sus integrantes: la compañía prepararía cuatro modelos con configuraciones de memoria, cámaras, baterías y pantallas pensadas para distintos segmentos. Una filtración publicada el 10 de agosto revela las especificaciones completas y los precios previstos para Estados Unidos y Europa.

La familia estaría compuesta por el Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold. Según la información filtrada, los precios partirían de los 899 dólares para el modelo estándar y llegarían hasta los 1.899 dólares en el caso del plegable. En Europa, los valores comenzarían en 999 euros y alcanzarían los 1.999 euros.

El Pixel 11 tendría una pantalla Actua OLED de 6,3 pulgadas, resolución de 2424 x 1080 píxeles y frecuencia de actualización adaptativa entre 60 y 120 Hz. El brillo máximo alcanzaría los 3.000 nits. El teléfono incorporaría el procesador Tensor G6 junto con el coprocesador de seguridad Titan M3, además de opciones de 12 o 16 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento.

Para la fotografía, el modelo tendría tres cámaras traseras: una principal de 48 megapíxeles, una ultra gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo de 10,8 megapíxeles, con Super Zoom de hasta 30 aumentos. La batería sería de 4.985 mAh y admitiría carga por cable de 30 W y carga inalámbrica Qi2.

Los modelos Pro suben la apuesta en pantalla y cámaras

El Pixel 11 Pro mantendría las 6,3 pulgadas, pero utilizaría un panel Super Actua OLED LTPO con resolución de 2856 x 1280 píxeles, actualización variable de 1 a 120 Hz y hasta 3.600 nits de brillo. También tendría Tensor G6, hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Su sistema fotográfico sería más avanzado: cámara principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 48 megapíxeles y teleobjetivo periscópico de 48 megapíxeles con zoom óptico 5x y Pro Zoom de hasta 120x. El precio partiría de 1.099 dólares en Estados Unidos y 1.199 euros en Europa.

El Pixel 11 Pro XL llevaría la pantalla hasta las 6,8 pulgadas, conservaría los 3.600 nits de brillo y ofrecería almacenamiento de hasta 1 TB. También sería el modelo con mayor batería entre los teléfonos tradicionales de la familia, con 5.115 mAh y carga por cable de 45 W. Sus cámaras serían las mismas del Pixel 11 Pro. El precio comenzaría en 1.299 dólares en Estados Unidos y 1.199 euros en Europa.

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La propuesta más costosa sería el Pixel 11 Pro Fold. El plegable tendría una pantalla interna OLED de 8 pulgadas y otra externa de 6,4 pulgadas, ambas con frecuencia de actualización de 120 Hz. También utilizaría Tensor G6, ofrecería hasta 16 GB de RAM y tendría versiones de hasta 1 TB.

En fotografía, incorporaría una cámara principal de 48 megapíxeles, una ultra gran angular de 10,5 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 10,8 megapíxeles con zoom óptico 5x. La batería sería de 4.806 mAh, con carga de 30 W y Qi2. Su precio de partida sería de 1.899 dólares en Estados Unidos y 1.999 euros en Europa.

Los cuatro teléfonos utilizarían Android 17 y tendrían conectividad 5G. En los modelos estándar y Pro, el lector de huellas estaría integrado en la pantalla, mientras que el plegable recurriría a un sensor ubicado en el botón de encendido.

Por ahora, estos datos corresponden a la información filtrada y los precios señalados corresponden a los mercados de Estados Unidos y Europa. La información disponible no incluye un precio para Colombia.