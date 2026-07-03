Tesla Model Y Long Wheelbase: así es el nuevo SUV de seis puestos y este es su precio

Tesla amplió la familia del Model Y con una versión más grande pensada para quienes necesitan más espacio sin abandonar el segmento de los SUV eléctricos medianos. El nuevo Tesla Model Y Long Wheelbase ya acepta pedidos en Estados Unidos y Puerto Rico con una configuración de tres filas y seis asientos, una autonomía de hasta 325 millas (523 kilómetros) y un diseño que prioriza la comodidad de todos los ocupantes.

La nueva variante crece 17 centímetros frente al Model Y convencional, una diferencia que permite incorporar una tercera fila más amplia. Con este lanzamiento, Tesla ofrece una alternativa para quienes buscaban un vehículo familiar de mayor capacidad sin recurrir al Model X, cuya producción de las versiones de tamaño completo quedó reducida este año.

Más espacio sin renunciar al rendimiento

Aunque el aumento de tamaño implica un ligero sacrificio en prestaciones, el nuevo Model Y Long Wheelbase sigue ofreciendo cifras propias de un vehículo deportivo. Acelera de 0 a 60 millas por hora en 4,4 segundos y mantiene una autonomía estimada de 325 millas.

La distribución interior cambia por completo respecto al Model Y tradicional. La segunda fila incorpora dos asientos tipo capitán con calefacción, ventilación, reposabrazos ajustables y sistema de plegado eléctrico con un solo toque. La tercera fila también ofrece asientos calefactados, reclinación eléctrica y anclajes para sillas infantiles.

Tesla también renovó el confort acústico del vehículo mediante un vidrio de mayor aislamiento y una suspensión ajustada para reducir el ruido proveniente del camino. A esto se suma una amortiguación adaptativa y neumáticos escalonados que mejoran el agarre.

Otro de los cambios está en la capacidad de carga. Incluso con los seis pasajeros a bordo, el maletero puede transportar dos maletas grandes, mientras que el compartimento delantero añade espacio para otro equipaje. Si se pliegan las filas posteriores, el volumen alcanza los 89 pies cúbicos, suficiente para objetos voluminosos como bicicletas o tablas de snowboard.

Tecnología para todos los pasajeros

El nuevo Model Y Long Wheelbase no solo aumenta el espacio. También incorpora novedades tecnológicas repartidas en todo el habitáculo.

En la parte delantera mantiene una pantalla táctil de 16 pulgadas, mientras que la segunda fila recibe una pantalla independiente de 8 pulgadas para controlar distintas funciones del vehículo. El sistema de sonido integra 19 altavoces con audio inmersivo y cada fila dispone de puertos de carga, además de una base inalámbrica de 50 W con refrigeración activa para los teléfonos compatibles.

En materia de seguridad, Tesla añadió cinturones y airbags laterales optimizados para proteger a los ocupantes de la segunda y tercera fila. El vehículo también incluye el sistema FSD Supervised y la integración de la inteligencia artificial Grok.

Por ahora, el Tesla Model Y Long Wheelbase solo puede solicitarse en Estados Unidos y Puerto Rico. La compañía no ha confirmado si llegará a otros mercados como Canadá, aunque la cercanía entre ambas gamas hace pensar que esa posibilidad permanece abierta. Mientras tanto, este modelo se convierte en la propuesta más espaciosa del Model Y y en la opción de Tesla para quienes necesitan transportar más personas sin cambiar a un SUV de mayor tamaño.