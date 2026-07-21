Kia EV2 llega a Colombia: autonomía de 312 km y formato SUV compacto eléctrico

Una autonomía estimada de 312 kilómetros bajo el ciclo WLTP es la carta con la que Kia presenta en Colombia el EV2 Air, un SUV compacto 100 % eléctrico pensado para conductores que quieren hacer la transición desde los vehículos de combustión sin sacrificar la practicidad cotidiana.

El modelo llega al país con una batería de 42,2 kWh, motor de 145 caballos de potencia y 250 Nm de torque. La propuesta apunta a cubrir desplazamientos urbanos, recorridos entre municipios y viajes de fin de semana con una sola carga, según las condiciones de uso.

Kia busca ampliar su portafolio de eléctricos en un segmento donde pesan tanto las cifras como la experiencia real de conducción. El EV2 combina dimensiones compactas para la ciudad con el formato SUV, una alternativa que responde a quienes requieren comodidad interior, posición de manejo elevada y versatilidad para diferentes trayectos.

La entrega inmediata del torque eléctrico ofrece una respuesta más ágil desde bajas velocidades, útil en arranques, incorporaciones a vías rápidas y maniobras de adelantamiento. A ello suma levas en el volante para gestionar el sistema de frenado regenerativo i-Pedal y Smart Regenerative System, que recupera parte de la energía durante las desaceleraciones y frenadas.

Una cabina digital y asistencia para el conductor

Uno de los elementos distintivos del EV2 es su pantalla integrada de 29,9 pulgadas, desde la que se concentra información de conducción, autonomía y conectividad. La dotación incluye cargador inalámbrico para celular, llave inteligente, aire acondicionado automático bi-zona, sensores de parqueo y cámara de reversa.

En diseño, incorpora iluminación Full LED, rines negros de aluminio de 16 pulgadas, manijas ocultas, barras de techo y espejos abatibles eléctricamente. Dentro de la cabina aparecen volante en eco-cuero y materiales eco-friendly, una decisión que acompaña su condición de vehículo de cero emisiones durante el uso.

La seguridad reúne siete airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, control de tracción, freno multicolisión, asistente de arranque en pendiente, control de descenso, freno de mano electrónico, Autohold y monitoreo de presión de neumáticos. También integra control crucero inteligente, asistencias de mantenimiento y seguimiento de carril, además de alerta de colisión frontal.

El EV2 se suma a la ofensiva eléctrica de Kia en Colombia con una apuesta por reducir las dudas habituales alrededor de autonomía, tecnología y respaldo posventa. Para los eléctricos e híbridos de la marca, la garantía vigente contempla hasta ocho años o 160.000 kilómetros, lo que ocurra primero.