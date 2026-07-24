¿Cuándo pasa el camión de la basura? Consulte el horario en Bogotá

Saber qué día y a qué hora pasa el camión de la basura por una dirección específica en Bogotá ahora puede hacerse desde una plataforma digital que reúne información sobre los horarios y las frecuencias de recolección de residuos en la ciudad.

La herramienta, disponible en el portal de Aseo Bogotá, permite a los ciudadanos consultar esta información sin necesidad de buscar directamente al operador de aseo de su zona. Para hacerlo, solo deben ingresar a la plataforma, escribir su dirección en el campo de búsqueda y seleccionar la opción para consultar los horarios.

El sistema muestra los días, las horas y la frecuencia con la que se realiza la recolección en el sector indicado. También ofrece la posibilidad de utilizar la ubicación del dispositivo para identificar el punto desde el que se quiere hacer la consulta.

La información resulta útil para saber cuándo sacar los residuos y evitar que las bolsas permanezcan durante horas en el espacio público. La plataforma también permite conocer cuál es el operador de aseo responsable de cada sector y consultar sus canales de atención.

Pero el servicio no se limita a informar sobre la recolección de residuos ordinarios. El portal incluye una sección de rutas de atención para resolver diferentes situaciones relacionadas con el manejo de basuras en Bogotá.

Por ejemplo, los ciudadanos pueden consultar qué hacer si el camión no pasó, reportar un punto crítico de acumulación de residuos o informar una disposición inadecuada de basura. También pueden encontrar información sobre la disposición de muebles, colchones, electrodomésticos, escombros, llantas, baterías, medicamentos vencidos, computadores y otros residuos que no deben ser arrojados junto con la basura común.

Otro de los servicios disponibles es un mapa de Ecopuntos, que permite localizar espacios cercanos para entregar residuos especiales. La herramienta muestra la localidad, la dirección y los horarios de atención de cada punto, además de ofrecer opciones como consultar la ruta para llegar o agregar un recordatorio.

El portal también explica cómo separar correctamente los residuos en el hogar. La bolsa blanca está destinada a materiales aprovechables limpios y secos, como papel, cartón, plástico, vidrio y metal. La bolsa negra debe contener residuos ordinarios no aprovechables, mientras que la bolsa verde se utiliza para residuos orgánicos en los lugares donde exista una ruta o programa habilitado.

De esta manera, la plataforma busca concentrar en un solo lugar información que antes estaba dispersa entre diferentes canales. Además de permitir consultar cuándo pasa el camión de la basura, ofrece herramientas para reportar problemas, encontrar puntos de disposición y conocer las alternativas adecuadas para manejar distintos tipos de residuos en Bogotá.