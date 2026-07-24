Cursos gratis de IA y tecnología con Amazon, IBM y Oracle: ¿cómo aplicar a los 90.000 cupos?

Aprender inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad o computación en la nube sin pagar por la formación es una posibilidad que tienen los habitantes de Bogotá a través del programa Experta Tech, una estrategia de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que abrió una oferta de 90.000 cupos gratuitos.

La iniciativa busca fortalecer las habilidades laborales de la ciudadanía y ampliar las oportunidades de empleabilidad en sectores productivos que demandan cada vez más conocimientos tecnológicos. Para ello, cuenta con alianzas con el SENA, IBM, Oracle y Amazon Web Services (AWS), organizaciones que participan en la oferta de cursos de formación.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que residan en Bogotá. Aunque pueden participar todos los ciudadanos que cumplan con estas condiciones, el programa hace un llamado especial a las mujeres y a las personas mayores de 50 años para que aprovechen la posibilidad de adquirir nuevas competencias y fortalecer su perfil laboral.

La oferta incluye contenidos relacionados con inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad y computación en la nube, entre otras áreas de formación tecnológica. Los cursos pueden desarrollarse en modalidad presencial, virtual o híbrida, dependiendo de la oferta disponible.

Además de los contenidos teóricos, la formación incorpora componentes prácticos para que los participantes puedan desarrollar competencias aplicables a sus procesos laborales. La iniciativa busca que estos conocimientos contribuyan a mejorar las posibilidades de inserción en el mercado laboral de Bogotá.

¿Cómo aplicar a los cursos gratuitos?

Las personas interesadas deben realizar el proceso de inscripción y validación de requisitos a través de la página de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Allí deberán diligenciar el formulario correspondiente y entregar la documentación solicitada.

Uno de los requisitos establecidos es adjuntar el documento de identidad por ambas caras en una sola página y en formato PDF. El archivo debe permitir la lectura completa de la información, por lo que no puede estar borroso, recortado o presentar imágenes que dificulten la verificación de los datos.

Las inscripciones para Experta Tech están abiertas hasta el 7 de agosto. La convocatoria ofrece una alternativa de formación gratuita para quienes buscan actualizar sus conocimientos, acercarse a áreas tecnológicas con demanda laboral o fortalecer su hoja de vida sin asumir el costo de un curso especializado.

Los interesados pueden consultar todos los requisitos y completar el proceso de inscripción en la página de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: www.desarrolloeconomico.gov.co.