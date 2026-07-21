¿Cómo instalar ChatGPT Work en Windows y qué puede hacer por ti?

Un usuario puede pedirle a ChatGPT que redacte un documento. Con ChatGPT Work, la idea es que el proceso vaya mucho más allá de una respuesta en una ventana de conversación. El nuevo agente de OpenAI puede recopilar información de distintas herramientas autorizadas, revisar archivos, consultar el navegador, organizar un plan de trabajo y avanzar en tareas que pueden requerir varios pasos.

La herramienta está disponible desde hoy para todos los planes en la versión de escritorio y comenzará a llegar gradualmente a los usuarios de Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu en la web y los dispositivos móviles durante los próximos días.

La diferencia frente al uso convencional de ChatGPT está en la forma de trabajar. En lugar de limitarse a responder con base en lo que el usuario escribe en un chat, ChatGPT Work puede utilizar el contexto autorizado de aplicaciones, documentos, herramientas y archivos para generar resultados más completos.

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Por ejemplo, puede convertir un documento de producto, un cronograma y una conversación de Slack en un resumen de lanzamiento con responsables, riesgos y próximos pasos. También puede analizar comentarios de una encuesta en Google Sheets, identificar temas recurrentes y preparar un resumen para un equipo.

El agente también puede revisar correos pendientes, resumirlos y redactar respuestas para que el usuario las revise antes de enviarlas. En otros casos, puede comparar una hoja de cálculo de un pipeline con un pronóstico anterior y señalar cambios, riesgos y tareas de seguimiento.

Del chat a un flujo de trabajo que continúa

Una de las características más importantes de ChatGPT Work es que puede recibir un objetivo más amplio en lugar de una instrucción aislada. El usuario puede pedirle que recopile el contexto necesario, prepare un plan y consulte antes de avanzar cuando requiera una decisión o aprobación.

También permite programar tareas recurrentes o pedirle que permanezca pendiente de determinadas actualizaciones. La herramienta puede utilizarse para preparar revisiones de negocio, organizar reuniones, hacer seguimientos de campañas o mantener actualizados proyectos.

Para comenzar a usarlo en un computador, los usuarios deben descargar la aplicación de ChatGPT para Windows desde la opción habilitada por OpenAI. La versión de escritorio está diseñada para flujos de trabajo que requieren archivos locales, aplicaciones instaladas en el equipo, acceso al navegador y uso de Codex.

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El trabajo también puede iniciarse o revisarse desde la web y los dispositivos móviles. La aplicación de escritorio amplía las posibilidades al permitir que ChatGPT trabaje junto a herramientas y archivos que están en el computador, siempre dentro del acceso autorizado por el usuario.

La propuesta también incluye la posibilidad de revisar el plan antes de que el agente empiece a ejecutar una tarea. Así, el usuario puede intervenir, modificar el rumbo o aprobar los siguientes pasos.

ChatGPT Work está pensado para áreas como ventas, marketing, finanzas, operaciones, análisis de datos e ingeniería. Su objetivo es convertir información dispersa en documentos, presentaciones, hojas de cálculo, informes y otros resultados listos para compartir, sin que el usuario tenga que trasladar manualmente todos los datos de una herramienta a otra.

La disponibilidad comenzará en la aplicación de escritorio y continuará con una implementación gradual en otros dispositivos y planes durante los próximos días.