Las competencias digitales que los jóvenes deben aprender para trabajar con IA este 2026

La rápida incorporación de la inteligencia artificial (IA) en empresas de todos los sectores está cambiando las habilidades que hoy demanda el mercado laboral. Si antes dominar un programa o una herramienta técnica era suficiente para acceder a un empleo, ahora las organizaciones buscan perfiles capaces de combinar conocimientos digitales con pensamiento crítico, capacidad de adaptación y criterio para tomar decisiones.

Colombia refleja esa transformación. De acuerdo con el informe Global AI Diffusion Q1 2026, elaborado por Microsoft AI Economy Institute, el país alcanzó una adopción del 24,5 % de inteligencia artificial generativa entre la población en edad de trabajar, lo que lo ubica como el segundo de América Latina con mayor uso cotidiano de esta tecnología.

Este crecimiento también plantea un desafío para quienes se preparan para ingresar al mundo laboral. Emérito Martínez, director del Programa de Inteligencia Artificial Generativa & Business Innovation de EAE Business School, sostiene que las competencias digitales ya no consisten únicamente en manejar plataformas o aplicaciones, sino en entender cómo utilizarlas para resolver problemas, analizar información y generar valor dentro de las organizaciones.

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El especialista explica que la inteligencia artificial continuará ampliando su presencia en las empresas, por lo que será indispensable desarrollar la capacidad de interpretar los resultados que producen estas herramientas, verificar la calidad de la información y adaptarse a un entorno donde los cambios tecnológicos ocurren cada vez con mayor rapidez.

A medida que la automatización asume tareas repetitivas, las habilidades humanas adquieren un mayor peso. La creatividad, la comunicación, la empatía y el pensamiento crítico son capacidades que permiten complementar el trabajo de la IA y ofrecer respuestas que los algoritmos, por sí solos, no pueden construir.

Más que saber usar IA, entender cómo funciona

Otro aspecto que gana importancia es la alfabetización en inteligencia artificial. Los expertos consideran que no basta con aprender a escribir instrucciones para obtener respuestas de una plataforma. También es necesario comprender sus alcances, reconocer sus limitaciones y aplicar criterios éticos al momento de utilizar la información que generan estos sistemas.

Esto implica desarrollar competencias para validar datos, identificar posibles errores o sesgos, proteger la privacidad de la información y tomar decisiones fundamentadas antes de incorporar los resultados de la IA en procesos empresariales.

Martínez señala que los jóvenes no necesitan convertirse en desarrolladores de software para beneficiarse de estas herramientas. Sin embargo, sí considera fundamental que conozcan cómo funcionan y qué riesgos pueden surgir de un uso inadecuado.

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Frente a esta realidad, también cambia la forma de construir una carrera profesional. La idea de obtener un título y ejercer la misma profesión durante décadas pierde fuerza frente a un modelo de aprendizaje continuo. Mantenerse actualizado mediante cursos, certificaciones, proyectos colaborativos, emprendimientos, voluntariados o experiencias interdisciplinarias será cada vez más valorado por los empleadores.

El reto también alcanza a las instituciones de educación superior. La velocidad con la que evolucionan las tecnologías obliga a revisar con mayor frecuencia los contenidos académicos para responder a las nuevas necesidades del mercado y preparar profesionales con mayor flexibilidad para enfrentar entornos cambiantes.

Más que reemplazar a las personas, la inteligencia artificial está modificando el perfil de los profesionales que buscan las empresas. Quienes logren combinar conocimientos tecnológicos con capacidades humanas y una disposición permanente para aprender tendrán mayores posibilidades de desenvolverse en un mercado laboral cada vez más influenciado por la automatización y el uso de datos.