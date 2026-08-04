Despegar lanza Outlet de Viajes con descuentos de hasta el 65 % y paquetes desde $500.000

Entre las promociones hay paquetes nacionales con vuelo y alojamiento desde $500.000 por persona. También aparecen planes todo incluido a Punta Cana para cinco días desde $2.400.000.

La oferta incluye vuelos internacionales desde $799.000 hacia destinos como Aruba. Además, habrá hoteles nacionales con beneficio 2×1 en Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y San Andrés, junto con cupones de hasta $4 millones para viajes al Caribe.

Para facilitar las compras, la compañía ofrecerá hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de entidades aliadas. También estará disponible la opción de reservar ahora y pagar después.

En algunos planes a Cancún, los viajeros recibirán actividades sin costo adicional. Entre ellas figuran una excursión a Chichén Itzá, un cenote y Valladolid para quienes reserven hoteles participantes.

Los beneficios estarán disponibles en el sitio web, la aplicación móvil, las 11 sucursales de Despegar y el centro de atención telefónica. Los usuarios también podrán apoyarse en SOFÍA, la asistente de inteligencia artificial de la empresa, para comparar promociones, planear itinerarios y recibir recomendaciones personalizadas.

Las búsquedas muestran cuáles son los destinos que más interés despiertan entre los colombianos. En el país, San Andrés registra un crecimiento del 29 % frente al mismo periodo de 2025. Cartagena aumenta un 7 % y Bogotá un 6 %.

En el ámbito internacional, Brasil sobresale por el incremento en las consultas. São Paulo creció un 186 % y Río de Janeiro un 178 %. Tokio también mantiene una tendencia al alza, con un aumento del 133 % en las búsquedas.

La empresa indicó que el 57 % del interés de los usuarios se concentra en paquetes que combinan vuelo y hotel. Las promociones del Outlet estarán disponibles hasta el 16 de agosto para viajes programados en distintas épocas del año.