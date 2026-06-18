Alegra busca talento con IA y mentalidad “AI first”: abre más de 40 empleos remotos

La empresa tecnológica Alegra anunció la apertura de más de 40 vacantes remotas para profesionales de distintos países de Latinoamérica. La convocatoria incluye cargos en ventas, desarrollo de software, producto, automatización con inteligencia artificial y perfiles contables con afinidad tecnológica, bajo un modelo de trabajo 100 % remoto.

La contratación hace parte de la apuesta de la compañía por incorporar talento con mentalidad “AI first”, es decir, profesionales capaces de integrar herramientas de inteligencia artificial en su trabajo diario sin dejar de lado las habilidades humanas para resolver problemas y atender a los clientes.

¿Qué perfiles busca Alegra y cuáles son los requisitos?

Las oportunidades laborales están dirigidas a dos grandes grupos de profesionales.

Por un lado, la empresa necesita fortalecer su equipo comercial con vacantes para Account Executive y otros cargos de ventas en Colombia, México y otros países de la región. Para estos puestos se requieren personas con orientación a resultados, habilidades de comunicación, experiencia comercial y capacidad para explicar soluciones tecnológicas a pequeñas y medianas empresas.

La segunda prioridad está en el área tecnológica. Allí buscan desarrolladores Node.js, Product Managers, Product Owners y especialistas en automatización con inteligencia artificial, además de otros perfiles de desarrollo y producto.

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En estos cargos la empresa solicita, principalmente, profesionales con más de cuatro años de experiencia, capacidad para liderar proyectos, conocimiento técnico y experiencia utilizando herramientas de IA para optimizar procesos y desarrollar nuevos productos.

La convocatoria también incluye oportunidades para contadores que tengan interés en la tecnología. Estos profesionales podrán desempeñar funciones relacionadas con procesos comerciales, migración de usuarios, acompañamiento a clientes y soporte especializado sobre la plataforma.

Además, Alegra mantiene abierto un banco de talento para candidatos con experiencia en contabilidad y habilidades tecnológicas que puedan ser considerados en futuras vacantes de Customer Experience, Producto, Finanzas y RevOps.

¿Cómo aplicar a las vacantes remotas de Alegra?

Las personas interesadas deben ingresar al portal de empleo de la empresa, revisar las posiciones disponibles, seleccionar la vacante que mejor se ajuste a su perfil y completar el formulario de postulación con su hoja de vida. La plataforma permite filtrar las ofertas por área, país y especialidad.

Actualmente existen oportunidades en áreas como Desarrollo, Data, Producto, Ventas, Customer Experience, Finanzas, Growth, RevOps y Talento, entre otras. La empresa opera con un esquema de trabajo remoto para equipos distribuidos en varios países de Latinoamérica.

La convocatoria refleja una tendencia cada vez más visible en el sector tecnológico: además de conocimientos técnicos, las empresas están comenzando a valorar candidatos que sepan aprovechar la inteligencia artificial para automatizar tareas, mejorar la productividad y apoyar la toma de decisiones, sin reemplazar el criterio humano.