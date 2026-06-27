Los colombianos no solo llenan las tribunas del Mundial 2026: también disparan estas ventas

Ir al Mundial 2026 no solo significa comprar una boleta y vestir la camiseta de la selección. Los aficionados colombianos se han convertido en uno de los grupos de viajeros que más están impulsando la economía de Estados Unidos, México y Canadá durante la primera semana del torneo, gracias a un fuerte aumento en sus compras fuera de los estadios.

Un análisis de Visa Consulting & Analytics revela que Colombia figura entre los países de América Latina cuyos viajeros realizaron el mayor número de transacciones internacionales durante los primeros días de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Junto con Brasil y Ecuador, los colombianos registraron un crecimiento del 39 % frente al mismo periodo del año pasado.

El estudio también muestra que, en conjunto, las transacciones realizadas por visitantes de América Latina y el Caribe crecieron un 31 % entre el 11 y el 18 de junio de 2026. La cifra refleja cómo el campeonato está generando un movimiento económico que beneficia a miles de comercios en las ciudades anfitrionas.

El dinero del Mundial no se queda en los estadios

Los datos muestran que buena parte del gasto ocurre lejos de las tribunas. Los restaurantes fueron uno de los sectores con mayor crecimiento, al registrar un aumento del 38 % en las compras realizadas por los viajeros latinoamericanos.

El transporte encabezó la lista con un incremento del 49 %, una señal de la intensa movilidad de los aficionados entre aeropuertos, hoteles, estaciones y sedes de los partidos.

Los supermercados tampoco quedaron por fuera del impulso económico. Las compras en esta categoría aumentaron un 16 %, lo que demuestra que muchos viajeros permanecen varios días en las ciudades donde se disputa el campeonato y realizan consumos cotidianos durante su estadía.

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Estados Unidos concentró la mayor cantidad de transacciones realizadas por visitantes latinoamericanos, seguido por Canadá y México, los otros dos países anfitriones del torneo.

Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá también lideraron la llegada de turistas procedentes de América Latina y el Caribe durante la semana inaugural del Mundial.

Los pagos sin contacto se convierten en los favoritos de los viajeros

Otro dato que deja el informe tiene que ver con la forma en que los aficionados están pagando sus compras.

Las transacciones realizadas mediante la tecnología Tap to Pay crecieron un 55 % frente al mismo periodo de 2025. Brasil, Colombia y Argentina fueron los países cuyos viajeros realizaron la mayor cantidad de pagos sin contacto.

La preferencia por este método responde a la facilidad para hacer compras rápidas en restaurantes, estaciones de transporte, supermercados y comercios ubicados cerca de las sedes deportivas.

Para elaborar el estudio, Visa Consulting & Analytics analizó las transacciones internacionales procesadas por VisaNet entre el 11 y el 18 de junio de 2026 y las comparó con el mismo periodo del año anterior.

Más allá del resultado de los partidos, las cifras muestran otro campeonato que se juega fuera de la cancha. Cada comida, trayecto en transporte o compra en un supermercado termina convirtiéndose en una fuente de ingresos para las economías de los tres países anfitriones, mientras los aficionados latinoamericanos —y especialmente los colombianos— dejan una huella económica que también forma parte de la historia del Mundial 2026.