UNESCO lanza curso gratuito sobre ética de la inteligencia artificial en Coursera

La UNESCO lanzó en Coursera su primer curso masivo y gratuito sobre ética de la inteligencia artificial, una capacitación desarrollada junto con LG AI Research para llevar a la práctica los principios que deben guiar el desarrollo y el uso responsable de esta tecnología. La iniciativa está dirigida a estudiantes, investigadores, líderes tecnológicos, responsables de políticas públicas y cualquier persona interesada en comprender los desafíos éticos de la IA, sin exigir conocimientos técnicos previos.

El programa busca responder al rápido crecimiento de la inteligencia artificial y a la necesidad de que quienes la diseñan, implementan o utilizan cuenten con herramientas para tomar decisiones responsables. Tras impulsar la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, respaldada por 193 países, la UNESCO apuesta ahora por una formación práctica que facilite la aplicación de esos principios en distintos sectores.

Los participantes aprenderán a identificar riesgos éticos, analizar situaciones en las que existen prioridades en conflicto y evaluar decisiones relacionadas con el diseño, el uso y la gobernanza de sistemas de inteligencia artificial. El contenido fue desarrollado con la participación de expertos vinculados a instituciones como la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Toronto y el Instituto Alan Turing, entre otras organizaciones académicas.

Formación abierta para distintos perfiles

El curso tiene una duración aproximada de nueve horas, se realiza completamente en línea y permite avanzar al ritmo de cada estudiante. Además, está disponible en 11 idiomas para ampliar su alcance a participantes de diferentes países y disciplinas.

Uno de los aspectos centrales del programa es su orientación práctica. A través de distintos proyectos, los estudiantes trabajarán sobre temas como la privacidad, la transparencia, la sostenibilidad y la autonomía humana, con el propósito de convertir esos conceptos en políticas, procesos y decisiones aplicables dentro de organizaciones públicas y privadas.

La capacitación fue diseñada para incluir tanto a perfiles técnicos como a personas que desempeñan funciones de liderazgo, investigación o formulación de políticas, ampliando el acceso a herramientas que permitan incorporar criterios éticos durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial.