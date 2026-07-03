Vivir solo en Colombia cuesta más de lo que imaginas: estas son las cuentas

Las llaves de un apartamento suelen representar libertad, pero también el inicio de una lista de gastos que muchas personas descubren demasiado tarde. Más allá del arriendo, vivir solo implica asumir inversiones iniciales que pueden alcanzar los $7,8 millones antes de instalarse por completo.

La cifra adquiere mayor importancia en un momento en el que cada vez más colombianos optan por vivir solos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2026 del DANE, los hogares conformados por una sola persona representan el 20,2 % del total, una tendencia que cambia la forma de planear las finanzas personales.

El reto no consiste únicamente en encontrar una vivienda. También implica calcular cuánto dinero necesitarás para equiparla, pagar los primeros compromisos y mantener un presupuesto que no se descontrole durante los primeros meses.

El arriendo es apenas el comienzo

Quienes planean mudarse por primera vez suelen concentrarse en el valor del canon de arrendamiento. Sin embargo, esa es solo una parte de la inversión inicial.

Al presupuesto debes sumar el primer pago del arriendo, los trámites asociados, el costo del trasteo, la compra de electrodomésticos indispensables y el mobiliario básico. Cuando todas esas cuentas se reúnen, el desembolso puede ubicarse entre $4,45 y $7,8 millones.

Después llega el desafío mensual. Arriendo, servicios públicos y alimentación representan gastos que pueden oscilar entre $2 y $3,1 millones. Los especialistas recomiendan que la vivienda no absorba más del 30 % de tus ingresos para conservar un margen financiero que permita responder a otras obligaciones.

A esto se suman costos que cambian según la ciudad. En algunos casos, vivir lejos para pagar menos arriendo significa invertir más dinero en transporte. En otros, residir cerca de los principales sistemas de movilidad incrementa el valor de la vivienda. También hay ciudades donde el uso de motocicleta agrega gastos permanentes en combustible, parqueaderos y seguros.

La independencia también se construye con ahorro

Mudarse sin una reserva económica puede hacer que cualquier imprevisto afecte el presupuesto. Una reparación en el apartamento, una emergencia médica o un gasto inesperado pueden convertirse rápidamente en una deuda.

Por esa razón, los expertos recomiendan crear un fondo equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos antes o durante los primeros meses de independencia. Ese respaldo ofrece mayor estabilidad y reduce la necesidad de acudir a créditos cuando aparecen situaciones inesperadas.

Si el objetivo es comprar vivienda más adelante, las cesantías también pueden convertirse en una herramienta para reunir la cuota inicial. Según Colfondos, el 35 % de los retiros de este beneficio se destina a la compra o mejora de vivienda.

Vivir solo representa mucho más que cambiar de dirección. Significa asumir todos los costos del hogar y organizar las finanzas desde el primer día. Hacer cuentas antes de mudarte, ahorrar con anticipación y contemplar los gastos que normalmente pasan desapercibidos puede marcar la diferencia entre disfrutar esa nueva etapa o enfrentar dificultades económicas apenas comienzas.

Imagen: Xavier Lorenzo