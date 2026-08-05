¿Tus compras pueden ayudar al bienestar animal? Así funciona Puntos con Alas

Colombia contará con un nuevo programa de lealtad que busca ir más allá de los descuentos y las promociones tradicionales. Se trata de Puntos con Alas, una plataforma digital impulsada por la organización internacional Mercy For Animals que invita a los consumidores a participar en acciones para promover mejores estándares de bienestar animal en las cadenas de supermercados.

La iniciativa está dirigida a las personas que desean que sus decisiones de compra tengan un impacto en la forma en que las empresas obtienen los productos que comercializan, especialmente los huevos. Según Mercy For Animals, en Latinoamérica alrededor de 600 millones de gallinas permanecen en sistemas de producción conocidos como jaulas en batería, donde viven confinadas durante toda su vida en espacios reducidos que les impiden desarrollar comportamientos naturales.

A diferencia de los programas de fidelización tradicionales, Puntos con Alas no acumula puntos por compras. En cambio, recompensa la participación de los usuarios en actividades orientadas a impulsar cambios en las políticas de abastecimiento de los supermercados para favorecer el uso de huevos provenientes de sistemas libres de jaulas.

El funcionamiento de la plataforma es sencillo. Los interesados deben registrarse en www.puntosconalas.com y, una vez inscritos, comienzan a recibir por correo electrónico diferentes misiones. Estas pueden incluir acciones digitales o presenciales relacionadas con campañas de sensibilización, participación ciudadana o solicitudes dirigidas a las cadenas de supermercados.

El equipo de Puntos con Alas recopila todas las acciones realizadas por los usuarios y envía reportes a los directivos de los supermercados para mostrar el interés de los consumidores por fortalecer las políticas de bienestar animal. El impacto del programa se evalúa según la cantidad de personas inscritas y activas, las misiones completadas y la respuesta obtenida por parte de las empresas.

Como incentivo, los participantes pueden acceder a beneficios como contenidos exclusivos, eventos, encuentros presenciales y recetarios con preparaciones a base de plantas.

Karen Andrea Reyes, vocera de Puntos con Alas, explicó que cada vez más consumidores toman decisiones de compra considerando factores como la sostenibilidad y el bienestar animal. En ese contexto, la plataforma busca facilitar que la ciudadanía exprese esas preferencias y que las empresas las tengan en cuenta.

De acuerdo con la organización, más de 2.600 empresas en el mundo ya han asumido compromisos para abastecerse exclusivamente de huevos libres de jaulas. Con esta iniciativa, Mercy For Animals espera que los consumidores colombianos también puedan influir en las decisiones de las cadenas de supermercados y promover prácticas de abastecimiento más responsables.