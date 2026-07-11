Lanzan portal con mapas en tiempo real para seguir el terremoto en Venezuela

Las personas que buscan información actualizada sobre el terremoto registrado en Venezuela ahora cuentan con una plataforma que reúne mapas, estadísticas y datos geográficos para hacer seguimiento a la emergencia. Se trata de “Terremoto Venezuela. Últimas estadísticas y herramientas para el seguimiento de los sismos en Venezuela”, un portal desarrollado con tecnología de sistemas de información geográfica que integra datos provenientes de distintas fuentes en un mismo lugar.

La herramienta fue creada por Esri a través de su Disaster Response Program (DRP), una iniciativa con la que la compañía pone a disposición, de manera gratuita, sus soluciones tecnológicas cuando ocurre una emergencia de gran magnitud y las organizaciones necesitan fortalecer la coordinación y el análisis de información.

El portal está disponible para consulta pública y permite visualizar mapas que se actualizan con información relacionada con la emergencia. Entre los datos disponibles se encuentran la ubicación de infraestructura afectada, reportes sobre daños en edificaciones, vías bloqueadas por escombros, cantidad de personas damnificadas y puntos habilitados para la atención de la población.

La integración de esta información en una sola plataforma facilita que entidades de respuesta, autoridades y ciudadanos puedan acceder a una visión más completa de la situación y consultar los cambios conforme se actualizan los reportes.

La iniciativa utiliza tecnología de Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permite relacionar datos con su ubicación sobre el territorio para generar mapas interactivos y apoyar la toma de decisiones durante una emergencia.

Una plataforma pensada para apoyar la respuesta ante desastres

El portal forma parte del Disaster Response Program, un programa con el que Esri brinda acceso temporal a sus herramientas cuando una crisis supera la capacidad de respuesta de las organizaciones involucradas.

Este programa se ha utilizado durante más de dos décadas para apoyar diferentes tipos de emergencias alrededor del mundo, incluyendo terremotos, inundaciones, incendios forestales, huracanes, fenómenos meteorológicos extremos y crisis humanitarias o de salud pública.

Uno de los casos más conocidos fue la pandemia de COVID-19, cuando la compañía facilitó licencias y herramientas cartográficas para que entidades gubernamentales, instituciones de salud y organizaciones pudieran visualizar la evolución de los contagios y coordinar acciones de respuesta.

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Además de ofrecer plataformas de consulta pública como la desarrollada para Venezuela, el programa también permite que organismos de atención de emergencias soliciten licencias temporales de software cuando necesitan implementar soluciones geográficas para administrar información, elaborar mapas o compartir datos con otras instituciones.

Las entidades interesadas pueden presentar su solicitud mediante el formulario oficial del Disaster Response Program, donde se evalúa cada caso para determinar el tipo de apoyo tecnológico requerido durante la emergencia.

Con este tipo de iniciativas, la información geográfica se convierte en una herramienta de apoyo para comprender la evolución de un desastre, identificar las zonas más afectadas y facilitar la coordinación entre las organizaciones que participan en las labores de respuesta y recuperación.