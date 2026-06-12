Mundial 2026 arranca con críticas por fallas de internet para la prensa

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica no solo dejó imágenes de celebración y fútbol. También abrió un debate inesperado sobre la infraestructura tecnológica y la organización para los medios de comunicación que cubren el evento más importante del deporte mundial.

Periodistas mexicanos y corresponsales extranjeros denunciaron problemas de acceso, desorientación dentro del recinto y, sobre todo, la ausencia de un servicio estable de internet en las zonas destinadas a la prensa. Las quejas surgieron desde la víspera de la inauguración y se intensificaron durante la jornada inaugural.

La situación sorprendió porque la cobertura de un Mundial depende cada vez más de la conectividad. Hoy los reporteros no solo redactan artículos. También transmiten video en vivo, envían fotografías en alta resolución, actualizan redes sociales y alimentan plataformas digitales en tiempo real.

Sin una conexión estable, gran parte de ese trabajo simplemente se detiene.

Un problema técnico que terminó afectando la cobertura

Según los reportes publicados por medios presentes en el estadio, las dificultades comenzaron durante las actividades previas al partido. Algunos periodistas encontraron zonas saturadas, problemas de audio y una organización confusa para el ingreso de la prensa acreditada.

La situación empeoró durante la inauguración. Diversos comunicadores reportaron fallas persistentes en la conexión a internet dentro del área de prensa. Incluso varios afirmaron que no existía acceso funcional a la red Wi-Fi, algo considerado básico en cualquier evento internacional de gran escala.

Te puede interesar: Mapa para ver partidos en Bogotá: así funciona

Las dificultades ocurrieron pese a que las autoridades locales habían presentado semanas antes centros de atención e infraestructura destinados específicamente a facilitar el trabajo de los medios nacionales e internacionales durante la Copa del Mundo.

Para muchos periodistas, el problema no fue menor. Un partido mundialista genera miles de actualizaciones por minuto y la velocidad para publicar información es parte esencial de la competencia entre medios.

¿Por qué el internet es tan importante en un Mundial?

La transformación digital cambió por completo la forma en que se cubren los eventos deportivos.

Hace dos décadas un reportero podía esperar al final del encuentro para enviar su crónica. Hoy las redacciones exigen contenido instantáneo, transmisiones en directo, clips para redes sociales y actualizaciones permanentes para aplicaciones móviles.

Por eso, la conectividad se ha convertido en una pieza tan importante como las cámaras, los micrófonos o los espacios de trabajo.

Las críticas llegan además en un contexto donde la organización del Mundial en Ciudad de México ya enfrentaba desafíos relacionados con movilidad, manifestaciones, accesos y operaciones logísticas alrededor del estadio. Diversos reportes previos habían advertido sobre riesgos de congestión y dificultades para el ingreso de aficionados y personal acreditado.

Aunque el torneo apenas comienza, lo ocurrido en la inauguración deja una advertencia para los organizadores. En un evento que busca mostrar al mundo la capacidad tecnológica y operativa de las sedes, dejar a la prensa sin una conexión confiable puede convertirse en un problema tan visible como cualquier falla dentro de la cancha.

Y en la era digital, un Mundial sin internet para quienes lo cuentan es una noticia que viaja tan rápido como el propio balón.

Imagen: FIFA