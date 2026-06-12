Mapa para ver partidos en Bogotá: así funciona

Bogotá ya tiene un mapa gratuito para encontrar dónde ver los partidos del Mundial 2026 sin perder tiempo entre búsquedas, recomendaciones sueltas o planes de último minuto. La herramienta reúne más de 320 bares, restaurantes, hoteles, centros comerciales y otros espacios que proyectarán los encuentros y ofrecerán actividades para los aficionados.

La iniciativa llega en un momento en el que la ciudad se prepara para vivir los partidos de la Selección Colombia y otros encuentros del torneo con una alta demanda de lugares para reunirse. Para quienes quieren planear con anticipación, el mapa para ver partidos en Bogotá funciona como una guía rápida para elegir por cercanía, revisar información básica del comercio y calcular cómo llegar.

¿Cómo usar el mapa para ver partidos en Bogotá?

El acceso está disponible en el micrositio oficial de Bogotá dedicado al Mundial 2026. Desde allí, el usuario puede consultar un mapa interactivo con íconos que representan los establecimientos registrados para transmitir los partidos.

Al seleccionar uno de esos puntos, la plataforma muestra datos como el nombre del lugar, la dirección y sus redes sociales. También permite revisar la ruta más conveniente y estimar el tiempo de desplazamiento, una función útil si vas a salir del trabajo, moverte entre localidades o reunirte con amigos en una zona que no conoces bien.

La consulta es libre y no exige conocimientos técnicos. La idea es que cualquier ciudadano pueda ubicar una opción cercana, comparar alternativas y decidir con más información dónde ver fútbol en Bogotá durante las fechas del torneo.

Datos geográficos al servicio de los aficionados

Detrás de la herramienta hay un trabajo de Catastro Bogotá para la Alcaldía Mayor, desarrollado con tecnología ArcGIS de Esri. En términos simples, se trata de usar datos geográficos para mostrar información útil sobre la ciudad en un formato visual, fácil de leer y de consultar desde el celular.

Este tipo de soluciones no solo sirve para ubicar sitios en un mapa. También ayuda a ordenar información dispersa, convertirla en una herramienta práctica y acercarla a las personas que necesitan tomar decisiones rápidas: dónde reunirse, qué tan lejos queda un lugar o qué opción resulta más conveniente según la ubicación.

La construcción del mapa reunió datos entregados por varias entidades y aliados. Participaron la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Turismo, el IDRD, Catastro Bogotá y Sabor Bogotá, junto con Asobares, Cotelco, Fenalco y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Para los comercios, la visibilidad también puede traducirse en más visitas durante los días de partido. Para los ciudadanos, el beneficio está en reducir la improvisación y encontrar opciones verificables en un solo lugar, sin depender únicamente de redes sociales o mensajes reenviados.

El mapa para ver partidos en Bogotá muestra cómo la información pública puede convertirse en una experiencia cotidiana y útil. En una ciudad donde los desplazamientos pesan en cualquier plan, saber antes dónde queda el lugar, qué ofrece y cuánto tardas en llegar puede marcar la diferencia entre ver el partido corriendo o disfrutarlo desde el primer minuto.

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