El balón del Mundial 2026 se carga como un celular: ¿por qué ahora es un dispositivo conectado?

Durante décadas, el balón fue el único protagonista del fútbol que parecía inmune a la revolución digital. Mientras los estadios incorporaban cámaras, pantallas gigantes y sistemas de análisis avanzados, la pelota seguía siendo, esencialmente, cuero, aire y diseño. El Mundial de 2026 rompe definitivamente con esa idea.

El nuevo balón oficial desarrollado por Adidas es, en la práctica, un dispositivo tecnológico capaz de generar y transmitir información en tiempo real. Aunque conserva la apariencia de cualquier esférico profesional, en su interior funciona una red de sensores que convierte cada toque, rebote o cambio de trayectoria en datos útiles para los árbitros.

La transformación resulta llamativa porque ocurre en el elemento más tradicional del deporte. Ya no se trata únicamente de jugar con el balón. También se trata de interpretar la información que produce.

El balón se convierte en una fuente de datos

La tecnología integrada en el modelo Trionda incorpora un sensor suspendido en el centro de la estructura. Este pequeño componente registra movimientos, aceleraciones y rotaciones durante todo el partido.

La información es enviada a la infraestructura tecnológica instalada alrededor del campo a una frecuencia de 500 veces por segundo. Esa velocidad permite identificar con precisión milimétrica el instante exacto en que un jugador toca la pelota.

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Para los aficionados, la diferencia puede parecer invisible. Sin embargo, para el VAR representa una nueva capa de información capaz de resolver acciones que suelen generar polémica.

Una mano dentro del área, un posible fuera de juego o una jugada que ocurre en cuestión de décimas de segundo pueden analizarse utilizando los datos producidos directamente por el balón.

La precisión depende de un detalle poco habitual en el fútbol: la batería.

De México a Estados Unidos: una nueva rutina tecnológica

Antes de cada encuentro del Mundial 2026, los balones oficiales deberán pasar por estaciones de carga inalámbrica instaladas en los estadios.

El proceso se parece más al de preparar teléfonos inteligentes que al de organizar implementos deportivos. La energía alimenta el sistema electrónico encargado de recopilar y transmitir datos durante los 90 minutos de juego.

México será uno de los primeros países donde esta tecnología estará presente en competencia oficial, junto con Estados Unidos y Canadá. En los tres territorios, los equipos arbitrales contarán con una herramienta adicional para respaldar decisiones cada vez más complejas.

Lo interesante es que esta innovación no busca cambiar la forma de jugar, sino la forma de interpretar lo que sucede dentro de la cancha.

Mientras los futbolistas seguirán viendo un balón aparentemente normal, detrás de cada pase, remate o despeje funcionará una plataforma tecnológica capaz de convertir movimientos físicos en información digital. El Mundial 2026 no solo será recordado por sus selecciones y sus figuras. También podría ser el torneo que terminó de transformar el balón en un dispositivo conectado.