El Mundial 2026 todavía no comienza, pero la competencia por la atención global ya tiene ganadores. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé llegan al torneo no solo como estrellas deportivas, sino como auténticas máquinas de influencia digital capaces de mover audiencias, marcas y millones de dólares con una publicación.

Un análisis de SocialPubli sobre los futbolistas que participarán en la próxima Copa del Mundo muestra cómo las redes sociales se transformaron en una segunda cancha donde se disputan contratos, campañas publicitarias y el interés de millones de seguidores.

La magnitud del fenómeno explica por qué el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá podría convertirse también en el evento deportivo más importante para la industria del marketing digital.

Del balón a los algoritmos: así se mide la influencia

Cristiano Ronaldo lidera la lista con más de 650 millones de seguidores en Instagram. Su impacto digital va mucho más allá de las cifras: su llegada al Al Nassr multiplicó la atención internacional sobre el club y elevó la exposición global del fútbol saudí.

Detrás aparece Lionel Messi, quien supera los 500 millones de seguidores. Su aterrizaje en Inter Miami modificó el mercado deportivo estadounidense, impulsó el interés por la MLS y convirtió cada movimiento del argentino en tendencia.

Te puede interesar: Películas y series de fútbol en Netflix para seguir el Mundial 2026

Kylian Mbappé ocupa el tercer lugar con más de 130 millones de seguidores y un perfil que mezcla fútbol, moda y entretenimiento. Según las estimaciones citadas por el estudio, genera alrededor de 25 millones de dólares anuales fuera de las canchas.

El listado también refleja un cambio generacional. Vinícius Jr., con 55 millones de seguidores, aparece como uno de los futbolistas con mayor crecimiento digital en Europa. Más abajo surge Lamine Yamal, cuya rápida expansión en TikTok lo acerca especialmente al público joven.

Marcas, contenido y un Mundial que también se juega en pantallas

La influencia digital ya está modificando cómo las marcas planean sus campañas deportivas. Antes del inicio del torneo, varias compañías comenzaron a reunir figuras del fútbol global para ampliar alcance en distintos mercados.

La lógica cambió: ya no basta con aparecer en el Mundial; ahora importa quién tiene la capacidad de generar conversación, viralizar contenido y mantener comunidades activas.

El estudio sostiene que una publicación de Messi puede superar los 19 millones de interacciones en menos de dos días. Esa capacidad convierte a los jugadores en medios de comunicación propios, con audiencias que rivalizan con cadenas televisivas y plataformas digitales.

Para los aficionados, esto significa una experiencia distinta. El Mundial 2026 no solo se seguirá por televisión o streaming: también se vivirá en Instagram, TikTok y otras plataformas donde los futbolistas compiten por atención minuto a minuto.

La próxima Copa del Mundo tendrá goles, polémicas y títulos. Pero también dejará otra disputa abierta: quién domina la conversación global cuando el partido termina y empiezan las publicaciones.