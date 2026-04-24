La próxima actualización de Netflix llegará con un feed vertical de vídeos cortos

Netflix se prepara para transformar la experiencia de visualización de contenido con el lanzamiento de un nuevo feed de video vertical, muy similar al formato popularizado por TikTok o Instagram con sus reels. Este movimiento responde a la consolidación de este diseño como el patrón de consumo en plataformas sociales.

El éxito de los videos cortos y el llamado “scroll infinito” ha cambiado la forma en que las personas interactúan, priorizando experiencias rápidas, visuales y altamente personalizadas. Netflix ha estado probando esta funcionalidad desde el año pasado con el objetivo de ofrecer una puerta de entrada más ágil a su vasto catálogo.

La idea es que los usuarios puedan visualizar fragmentos de series, películas e incluso podcasts de video en formato vertical. Este sistema busca reducir los tiempos de búsqueda, facilitando que los espectadores decidan qué reproducir a continuación de forma más intuitiva.

La popularidad del feed vertical

La decisión de Netflix, aunque no es la primera en el sector, pues Disney+ ya había experimentado con contenido diseñado para visualizarse en vertical, podría tener un impacto significativo. Dada su base de 325 millones de suscriptores y su alcance global, la compañía busca trasladar esa lógica de consumo rápido a su ecosistema.

El feed vertical es solo una parte de la estrategia de la compañía, centrada en el uso intensivo de la Inteligencia Artificial (IA). Netflix planea aplicar la IA de manera generalizada tanto en la creación de contenido como en sus sistemas de recomendación. Según dijo Gregory Peters, co-CEO de Netflix, todavía hay un “tremendo margen” para mejorar la personalización, incluso después de dos décadas, aprovechando las nuevas tecnologías.

Estos sistemas de recomendación, basados en nuevas arquitecturas de modelos, no solo perfeccionan la personalización actual, sino que también permitirán una mejora e iteración más rápidas. Esto incluye la capacidad de añadir soporte para distintos tipos de contenido de manera mucho más eficiente.

Anteriormente, Fernando Echeverri, Head of Engineering de intive, explicó que las audiencias más jóvenes demandan contenido corto, vertical y pensado para el desplazamiento continuo.

Netflix usará IA para crear contenido

Además de esto, Netflix está inclinándose más en el uso de IA para recomendaciones tras el lanzamiento de una función de búsqueda impulsada por ChatGPT el año pasado. Por su parte, el co-CEO Ted Sarandos anticipó que la IA Generativa (GenAI) mejorará todo el proceso de creación de contenido, proporcionando mejores herramientas y procesos.

Sarandos señaló que, si bien la IA no cambiará que se necesita un gran artista para hacer gran arte, sí les dará mejores herramientas para dar vida a esas visiones. Para acelerar sus capacidades de GenAI, Netflix compró el mes pasado la compañía de creación de IA InterPositive.

InterPositive aporta tecnología patentada creada específicamente para cineastas, distinta de otras aplicaciones de video. Su adquisición ya ha generado interés entre los creadores, impulsando la adopción de estas herramientas. La plataforma también empleará la IA para optimizar su suite de anuncios, buscando nuevos formatos y personalización que generen mejores retornos.

Este enfoque tecnológico se anuncia en un momento de solidez financiera, ya que Netflix reportó ingresos de $12.25 mil millones en el primer trimestre de 2026, un aumento del 16.2% interanual, y una ganancia que saltó un 83% a $5.28 mil millones. Además, la compañía mencionó una subida en los precios de suscripción en Estados Unidos, lo que podría tener un impacto en el próximo trimestre.

La implementación del nuevo diseño vertical será progresiva y podría comenzar a desplegarse en los próximos meses, llegando primero a un grupo limitado de usuarios antes de expandirse globalmente.

Imagen: Mathieu Improvisato / Unsplash