No hubo intermediarios ni fuentes anónimas. Motorola se encargó ella misma de adelantar su próximo lanzamiento. Su propio sitio web publicó por error la página oficial del Razr 70 con todos los detalles antes de cualquier anuncio formal. El resultado es una ficha técnica al descubierto que confirma lo esperado y añade dos sorpresas que cambian el argumento de venta del dispositivo de raíz.

El primer gran salto está en la fotografía. El Razr 70 lleva su cámara principal a los 50 MP y la empareja con un segundo sensor también de 50 MP, que en esta generación adopta un enfoque distinto al habitual. Según filtraciones recientes, Motorola reemplaza el clásico ultra gran angular por un teleobjetivo de 50 MP, un cambio que redefine por completo el uso fotográfico del dispositivo dentro de su categoría.

En los plegables tipo concha el angular ha sido históricamente el punto débil, con menor resolución y encuadres más blandos que delataban la diferencia entre lentes. La compañía elimina ese argumento de un plumazo y apuesta por una configuración más versátil en términos de alcance y calidad.

Por dentro, el procesador de MediaTek, identificado como Dimensity 7450X (pendiente de confirmación oficial), se encarga de gestionar Android 16 bajo la capa Hello UI de Motorola. No es el chip más potente del mercado, pero sí una evolución eficiente pensada para el uso cotidiano, ese que representa el grueso de lo que hace la mayoría de usuarios a lo largo del día.

Motorola Razr 70, el plegable que redefine la autonomía en su categoría

El segundo diferencial no viene de la pantalla ni del procesador, sino de dentro. Motorola logra integrar una batería de 4.800 mAh en un cuerpo que pesa apenas 188 gramos y que además llega con certificación IP48 de resistencia al agua y protección limitada frente al polvo (no equivalente a estándares como IP68).

En el mundo de los plegables, donde la ingeniería de espacio es un ejercicio constante de equilibrios, esa combinación no es habitual ni sencilla de conseguir. Esto se traduce en más horas de uso real sin buscar enchufe, un cuerpo que no castiga la muñeca y la tranquilidad de que una lluvia repentina o un descuido cerca del agua no se convierte en un problema.

El chip eficiente contribuye directamente a que esa batería grande rinda todavía más, reforzando uno de los puntos históricamente más débiles de este formato.

Una pantalla externa que trabaja y un diseño que no cambia por cambiar

El panel externo, protegido por Gorilla Glass Victus, alcanzaría las 3,63 pulgadas según filtraciones, con un brillo de hasta 1.700 nits. Es suficiente para leer notificaciones, responder mensajes o controlar la música con el teléfono plegado bajo el sol directo, reduciendo la necesidad de abrir el equipo constantemente.

La pantalla interna se despliega hasta las 6,9 pulgadas, manteniendo la proporción que ha hecho cómodo este formato para quienes buscan una experiencia completa sin renunciar a la compacidad cuando el equipo está cerrado. El diseño concha se conserva como seña de identidad de una línea que lleva años refinando esta fórmula.

Con un precio de partida que rondaría los 799,99 dólares en Estados Unidos y un lanzamiento previsto en Norteamérica para el 21 de mayo, el Razr 70 llega en un momento en que los plegables de gama media-alta tienen más competencia que nunca. Motorola responde con argumentos concretos y medibles: una configuración de cámara replanteada y una de las baterías más grandes que se han visto en este formato.

Imagen: Motorola (material promocional) / Editada con IA / ChatGPT