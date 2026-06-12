¿Qué selección ganará el Mundial 2026? Este juego usa Instagram para predecirlo

Mientras millones de aficionados hacen sus apuestas sobre quién levantará la Copa del Mundo en 2026, una herramienta gratuita propone una forma diferente de resolver el debate. En lugar de analizar estadísticas deportivas, títulos o rendimiento reciente, utiliza un dato que domina la era digital: la cantidad de seguidores en Instagram de los futbolistas.

La iniciativa, desarrollada por SocialPubli, permite enfrentar virtualmente a cualquier selección participante del Mundial 2026 y calcular cuál tendría más fuerza en redes sociales. El resultado se obtiene sumando la audiencia de Instagram de los once jugadores titulares de cada equipo.

La plataforma funciona desde cualquier navegador y convierte cada enfrentamiento en una especie de “clásico digital”, donde los goles son reemplazados por millones de seguidores.

¿Cómo funciona el juego del Mundial 2026 basado en Instagram?

La dinámica es sencilla. El usuario selecciona dos selecciones nacionales mediante controles deslizantes. Una vez elegidos los equipos, la herramienta compara automáticamente a los jugadores incluidos en cada alineación y suma sus comunidades en Instagram.

Después de pulsar el botón correspondiente, aparece el resultado del duelo. El sistema muestra el total de seguidores acumulados por cada selección, la comparación jugador por jugador y un veredicto final que declara a un ganador.

Uno de los ejemplos más llamativos es el enfrentamiento entre Brasil y Argentina. Aunque ambos equipos cuentan con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial, la selección argentina termina imponiéndose gracias al enorme peso de Lionel Messi en redes sociales.

Según la comparación mostrada por la herramienta, Argentina acumula más de 605 millones de seguidores entre sus titulares, mientras que Brasil supera los 383 millones. Solo la cuenta de Messi reúne más de 506 millones de seguidores, una cifra que supera ampliamente a la mayoría de selecciones completas.

Además de los resultados generales, el juego permite revisar información detallada de cada futbolista, incluyendo su audiencia en Instagram, publicaciones y métricas relacionadas con el alcance de su perfil.

Más que fútbol: una radiografía de la popularidad digital

Aunque el resultado no tiene ninguna relación con el rendimiento deportivo real, la propuesta ofrece una fotografía interesante sobre cómo las redes sociales han transformado la influencia de los deportistas.

Hoy, jugadores como Messi, Neymar, Vinicius Júnior o Lautaro Martínez no solo compiten dentro de la cancha. También mantienen comunidades digitales que superan la población de muchos países.

La herramienta muestra precisamente esa dimensión del fútbol moderno, donde la popularidad online puede convertirse en un indicador de alcance global y capacidad de influencia.

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Otro elemento llamativo es que cada comparación genera una URL única que puede compartirse fácilmente con amigos o en redes sociales para debatir qué selección domina el terreno digital.

Para quienes siguen la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, el juego ofrece una alternativa curiosa para comparar equipos desde una perspectiva poco habitual. No predice quién será campeón en la cancha, pero sí permite descubrir qué selección tiene la afición más grande en Instagram y cuál de sus estrellas domina la conversación global en redes sociales.