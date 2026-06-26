ZTE Nubia Air Pro: precio, batería de 5.000 mAh y funciones de IA

Reducir el grosor de un celular casi siempre implica sacrificar autonomía o asumir el costo de un modelo premium. Con el ZTE Nubia Air Pro, Nubia reúne esas tres variables en una propuesta que busca diferenciarse dentro del segmento de los teléfonos ultradelgados, una categoría que hasta ahora ha estado dominada por modelos de precio elevado o con baterías de menor capacidad.

ZTE Nubia Air Pro mantiene la batería en un cuerpo de 5,99 mm

El principal diferencial del ZTE Nubia Air Pro está en integrar una batería de silicio-carbono de 5.000 mAh en un cuerpo de apenas 5,99 milímetros de grosor. En esta categoría suele reducirse la capacidad de la batería para liberar espacio interno. En este caso, la autonomía se mantiene en un nivel comparable con la de muchos teléfonos convencionales.

Con 172 gramos de peso, incorpora un marco central de aleación de aluminio y cristal reforzado para mejorar la resistencia frente a golpes y arañazos. También cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, obtenidas en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas. Nubia advierte que la resistencia al agua y al polvo puede disminuir con el uso y que los daños ocasionados por la entrada de líquidos no están cubiertos por la garantía cuando el equipo se utiliza fuera de las condiciones especificadas.

La batería admite carga rápida de 45 W, carga inversa de hasta 10 W y bypass charging, una función que alimenta el teléfono directamente desde el cargador durante tareas exigentes para reducir el calentamiento. El equipo también incorpora un modo deportivo con estadísticas de actividad física en tiempo real y es compatible con un accesorio para entrenamiento que se comercializa por separado.

Pantalla, cámaras y funciones de IA

La pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas ofrece resolución Full HD+, una tasa de refresco de hasta 144 Hz, brillo máximo de 4.500 nits, profundidad de color de 10 bits y una relación pantalla-cuerpo del 95,4 %. Estas características favorecen una navegación más fluida y mejoran la visualización del contenido cuando el teléfono se utiliza bajo la luz del sol o en espacios abiertos.

El apartado fotográfico incluye una cámara principal de 108 megapíxeles, un sensor macro de 2 MP y una cámara frontal de 32 megapíxeles. Según el fabricante, la cámara principal está optimizada para capturar sujetos en movimiento, mientras que la frontal busca mejorar las selfies en escenas con poca iluminación o contraluz. También incorpora un modo para fotografía bajo el agua con limitaciones específicas de uso.

Nubia aclara que la fotografía acuática está pensada para agua dulce y recomienda utilizar una funda impermeable profesional. Además, indica que la profundidad no debe superar un metro ni los 30 minutos de inmersión. Cualquier daño ocasionado por el ingreso de agua debido al incumplimiento de esas condiciones no está cubierto por la garantía.

El teléfono incorpora un editor de fotografías con inteligencia artificial, un asistente para reescribir, corregir y traducir textos, agentes de IA para distintas tareas del sistema y AI Pet, un asistente desarrollado por Nubia. Este tipo de herramientas ya forma parte de la oferta de numerosos fabricantes, por lo que la experiencia dependerá principalmente de su integración con el sistema y de su utilidad durante el uso diario.

Procesador, rendimiento, precio y disponibilidad

El procesador MediaTek Dimensity 7100, fabricado en 6 nanómetros, está acompañado por memoria LPDDR5X, hasta 12 GB de RAM dinámica adicionales y versiones de 256 GB y 512 GB de almacenamiento, según el mercado. Esta configuración está orientada a la gama media y ofrece recursos suficientes para navegación, fotografía, reproducción de contenido y la mayoría de juegos con configuraciones gráficas intermedias.

El modelo estará disponible en España durante la primera mitad de julio a través de Amazon, AliExpress, Miravia y tiendas especializadas. Llegará en los colores Aero White y Prime Black, con un precio inicial de 449 euros, equivalente a unos 510 dólares estadounidenses. Nubia señala que algunas especificaciones pueden variar según el país debido a diferencias entre mercados y redes móviles.

Imagen: NUBIA / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)