¿Vas al Mundial 2026? La FIFA prohíbe grabar goles, penales y jugadas completas desde las tribunas

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la FIFA publicó nuevas restricciones sobre el contenido que podrán difundir en redes sociales y plataformas digitales las personas no autorizadas para cubrir el torneo.

La organización advirtió que no se podrán hacer transmisiones, retransmisiones o usar comercialmente imágenes, videos, audios o elementos protegidos del campeonato.

La FIFA ha dicho que habrá multas económicas, suspensión de redes sociales y hasta prisión, dependiendo de cada país. Las restricciones buscan proteger los derechos de transmisión y explotación comercial adquiridos por empresas autorizadas.

Las actividades no autorizadas y prohibidas en redes sociales serán: retransmitir partidos completos o fragmentos de los encuentros; compartir jugadas, goles, penales o acciones continuas del juego; realizar transmisiones grupales mediante Zoom, Google Meet u otras aplicaciones similares; publicar capturas de pantalla con fines comerciales o de difusión masiva; y utilizar contenido oficial para generar ingresos o promocionar productos o servicios.

Te puede interesar: Los futbolistas más influyentes en redes rumbo al Mundial 2026

Por otra parte, cabe mencionar que las restricciones también serán para los aficionados e hinchas que hagan parte de los encuentros; aunque podrán publicar vídeos cortos generales del evento, no podrán registrar secuencias continuas del partido, penales, jugadas completas ni enfocar las pantallas gigantes del estadio para luego difundir ese material en internet.

Además, la FIFA también aclara que los aficionados podrán publicar notas informativas, fotografías estáticas y análisis deportivos dentro de los márgenes editoriales permitidos, pero tendrán prohibido emitir imágenes en vivo ni utilizar contenido audiovisual protegido.

Finalmente, las emisoras de radio sin licencia tampoco podrán narrar los partidos en directo ni retransmitir audio en tiempo real desde los estadios, y los diarios digitales no podrán insertar videos oficiales del torneo en sus portales web sin autorización, mientras que las agencias de noticias necesitarán licencias especiales para distribuir material audiovisual o fotográfico a terceros.