El árbitro parecía un robot, nadie entendió su inglés y Shakira desató una polémica: así arrancó el Mundial 2026

El Mundial 2026 apenas disputó sus primeros minutos y ya produjo mucho más que fútbol. El partido inaugural entre México y Sudáfrica dejó imágenes que rápidamente se apoderaron de redes sociales, discusiones sobre nuevas tecnologías, problemas logísticos y hasta teorías virales relacionadas con el espectáculo de apertura.

La FIFA presentó este torneo como la Copa del Mundo más tecnológica de la historia. Sin embargo, durante la primera jornada, varios de los momentos más comentados surgieron precisamente de situaciones inesperadas que escaparon al control de la organización.

Entre inteligencia artificial, árbitros equipados con dispositivos electrónicos y polémicas en internet, estas fueron algunas de las curiosidades que marcaron el arranque del Mundial 2026.

Del VAR al árbitro que parecía un robot

La imagen más compartida de la jornada tuvo como protagonista al árbitro brasileño Wilton Sampaio.

Durante el duelo entre México y Sudáfrica, el juez revisó una acción en el monitor del VAR y decidió cambiar una tarjeta amarilla por una expulsión. Lo novedoso no fue la decisión, sino la explicación pública que realizó después utilizando el sistema de audio del estadio.

La FIFA estrenó en este Mundial un mecanismo que permite a los árbitros comunicar ciertas decisiones directamente a los aficionados presentes en las tribunas. Sin embargo, el mensaje emitido por Sampaio en inglés generó confusión entre parte del público y terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

A esto se sumó otro detalle que llamó la atención. El árbitro apareció equipado con varios dispositivos de comunicación instalados alrededor de su cabeza y uniforme.

Auriculares, micrófonos, sistemas inalámbricos y equipos conectados con la sala VAR hicieron que muchos usuarios compararan su apariencia con la de un personaje de ciencia ficción. Los memes no tardaron en aparecer y algunos aficionados llegaron a describirlo como un “árbitro robot”.

La escena refleja cómo el arbitraje moderno depende cada vez más de herramientas tecnológicas para tomar decisiones en tiempo real.

Otra novedad fue el debut del balón inteligente desarrollado por Adidas para la FIFA.

La pelota incorpora sensores capaces de registrar movimientos cientos de veces por segundo. Esta información ayuda a determinar el instante exacto en que un jugador toca el balón y facilita la detección de fuera de juego, posibles manos y otras jugadas que suelen generar controversia.

IA, polémicas virales y problemas de conectividad

La tecnología no termina en el balón.

La FIFA también implementó modelos tridimensionales de todos los jugadores participantes. Cada futbolista fue escaneado previamente para crear un avatar digital que servirá para reconstruir acciones complejas y ofrecer imágenes más precisas durante las revisiones arbitrales.

Además, el organismo puso en marcha nuevas herramientas de inteligencia artificial para análisis tácticos y transmisiones televisivas.

Entre ellas destaca Referee View, una función que utiliza IA para generar imágenes estabilizadas desde la perspectiva del árbitro y acercar al espectador a lo que ocurre dentro del campo.

Pero no todo giró alrededor de la innovación.

La ceremonia inaugural también abrió un inesperado debate en redes sociales después de la presentación de Shakira. Algunos usuarios comenzaron a especular sobre la apariencia de la artista durante el espectáculo, generando miles de comentarios y teorías que rápidamente se viralizaron.

Mientras tanto, periodistas acreditados reportaron dificultades para trabajar desde el Estadio Azteca debido a problemas de conectividad.

Varios corresponsales señalaron fallas en el acceso a internet y dificultades para transmitir contenidos en tiempo real. La situación provocó críticas porque gran parte de la cobertura periodística actual depende de conexiones estables para enviar fotografías, videos y actualizaciones en vivo.

El primer día del Mundial 2026 dejó una conclusión evidente: la tecnología será una de las grandes protagonistas del torneo. Sin embargo, las primeras horas también demostraron que los momentos más virales suelen aparecer cuando la innovación se cruza con los errores humanos, las redes sociales y las reacciones espontáneas de millones de aficionados alrededor del mundo.