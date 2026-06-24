Colombia aún no despega en WiFi 6: Somos Internet duplica la adopción de sus competidores

Mientras cada vez más personas utilizan herramientas de inteligencia artificial para estudiar, trabajar o resolver tareas cotidianas, Colombia todavía tiene una cuenta pendiente con una tecnología que opera silenciosamente dentro de hogares y oficinas: el WiFi 6.

Un informe de Ookla, la compañía detrás de Speedtest, concluyó que el país está rezagado frente a varios de sus vecinos latinoamericanos en la adopción de este estándar inalámbrico, considerado más eficiente que las generaciones anteriores para soportar el creciente número de dispositivos conectados y la demanda de servicios alojados en la nube.

La conclusión llega en un momento en el que aplicaciones basadas en IA, plataformas de streaming y dispositivos inteligentes dependen cada vez más de conexiones rápidas y estables. Aunque buena parte de la conversación sobre conectividad suele centrarse en la velocidad contratada con el operador, el desempeño de la red WiFi dentro de la casa también juega un papel importante.

Según los datos analizados por Ookla, Colombia registró durante el primer trimestre de 2026 una latencia hacia la nube de 107 milisegundos en redes fijas, por detrás de países como Brasil, Perú y Venezuela. Este indicador mide cuánto tarda una solicitud en llegar a los servidores donde operan plataformas digitales y regresar al dispositivo del usuario.

Cuanto menor es ese tiempo, más rápida resulta la experiencia al usar servicios en línea, desde una videollamada hasta una consulta realizada a un asistente de inteligencia artificial.

El problema aparece cuando todos se conectan al mismo tiempo

Para entender la importancia de WiFi 6 hay que mirar cómo funcionan las redes domésticas actuales.

De acuerdo con el informe, la tecnología predominante en Colombia sigue siendo WiFi 5, un estándar lanzado hace más de una década. En este sistema, los dispositivos conectados comparten el acceso al router por turnos.

David Woolsey, vicepresidente de Proyectos Especiales de Somos Internet, explica que todos los equipos conectados compiten por el mismo ancho de banda disponible. La diferencia es que WiFi 6 permite que varios dispositivos se comuniquen simultáneamente con el router, reduciendo la congestión que suele producirse cuando celulares, computadores, televisores inteligentes y otros equipos funcionan al mismo tiempo.

La mejora cobra importancia a medida que los hogares suman más dispositivos conectados. No se trata únicamente de teléfonos o computadores. También entran en juego televisores, asistentes virtuales, cámaras, parlantes inteligentes y electrodomésticos conectados a internet.

Ookla encontró que la transición hacia WiFi 6 puede generar mejoras en la latencia hacia la nube y acelerar la carga de páginas web frente a tecnologías anteriores.

Una apuesta que avanza más rápido que el mercado

El estudio también muestra que la adopción de WiFi 6 sigue siendo limitada en Colombia, aunque algunos operadores han comenzado a acelerar el despliegue.

Entre ellos aparece Somos Internet, empresa nacida en la Comuna 13 de Medellín, que según el informe lidera actualmente la adopción de esta tecnología en el país. La compañía asegura que el 41 % de sus clientes ya utiliza WiFi 6, una proporción que supera a la de otros operadores analizados.

Woolsey señala que la decisión de la empresa fue migrar completamente a este estándar para las nuevas instalaciones realizadas durante los últimos 18 meses. La razón, explica, es prepararse para un entorno donde cada hogar tendrá más equipos conectados y una dependencia creciente de servicios digitales basados en la nube.

Más allá de la competencia entre operadores, el informe deja una advertencia para Colombia. La inteligencia artificial, el entretenimiento en línea y los hogares conectados exigirán redes cada vez más eficientes. Y aunque la fibra óptica sigue expandiéndose, el reto ahora también está dentro de las casas, en el punto donde el internet finalmente llega a los dispositivos que usamos todos los días.