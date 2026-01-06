TCL presenta en el CES 2026 nuevos televisores Mini LED, celulares con pantalla tipo papel y hogar inteligente con IA

En el CES 2026, TCL dejó claro que su estrategia tecnológica ya no gira únicamente alrededor del televisor. La compañía presentó una hoja de ruta que conecta pantallas avanzadas, dispositivos personales, electrodomésticos inteligentes y soluciones energéticas bajo un mismo eje: el uso aplicado de la inteligencia artificial para mejorar la experiencia cotidiana del usuario.

El anuncio más relevante estuvo en el terreno de la visualización. TCL presentó su nueva tecnología SQD-Mini LED, una evolución que busca superar las limitaciones tradicionales de este tipo de paneles mediante un control más preciso de la luz. Al integrar Precise Dimming, Súper QLED y un filtro de color ultra, la marca apunta a resolver tres problemas históricos de las pantallas premium: consistencia del color, brillo sostenido y control real de sombras, incluso en escenas complejas.

Este avance se materializa en el TCL X11L, el primer televisor del mundo impulsado por SQD-Mini LED. Más allá de cifras como las más de 20.000 zonas de atenuación o los 10.000 nits de brillo, el mensaje es claro: TCL busca que la calidad de imagen sea estable en cualquier escena, no solo en condiciones ideales. La integración de Dolby Vision 2 y Gemini para Google TV refuerza esta idea, al sumar inteligencia contextual y nuevas formas de interacción con el contenido.

IA como capa transversal de la experiencia

La estrategia de TCL se extiende al cuidado visual. Con el NXTPAPER 70 Pro y la tablet Note A1 NXTPAPER, la compañía propone una alternativa a las pantallas tradicionales para usuarios que pasan largas jornadas frente a dispositivos digitales. Aquí, la IA no se usa para acelerar tareas, sino para reducir la fatiga visual y favorecer entornos de trabajo más enfocados, un enfoque poco habitual en el discurso tecnológico actual.

En paralelo, TCL mostró cómo la inteligencia artificial se integra al hogar a través de electrodomésticos que aprenden de los hábitos del usuario. Aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras y cerraduras inteligentes forman parte de un ecosistema que prioriza eficiencia, automatización y ahorro energético. Esta visión se complementa con soluciones de energía inteligente que buscan reducir costos y emisiones mediante una gestión más precisa del consumo doméstico.

El entretenimiento y la movilidad también entran en esta ecuación. El proyector PlayCube, las gafas AR RayNeo Air 4 Pro y el robot modular TCL AiMe muestran un interés por explorar nuevas formas de interacción, mientras que el Mobile WiFi P50 apunta a resolver una necesidad concreta: conectividad rápida y flexible para usuarios en movimiento.

Finalmente, las alianzas con firmas como Bang & Olufsen, BMW Group Designworks y Alcantara, junto al desarrollo del material sostenible ECORA, refuerzan una idea central del CES 2026: para TCL, el futuro tecnológico no solo pasa por la potencia o el brillo, sino por cómo la innovación se integra de forma coherente al diseño, la sostenibilidad y la vida diaria.