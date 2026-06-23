Honor X80 Pro Max oficial: precio, características y batería de 11.000 mAh

El Honor X80 Pro Max llega con una propuesta poco habitual dentro del mercado de smartphones. En un momento en que gran parte de la competencia centra sus novedades en cámaras, inteligencia artificial y procesadores, Honor busca diferenciarse mediante la batería, un componente que sigue teniendo un peso importante en la decisión de compra de muchos usuarios.

Presentado en China, incorpora la batería de mayor capacidad utilizada por Honor en un teléfono de consumo masivo. La decisión responde a una realidad que permanece vigente pese a los avances tecnológicos. Para muchos usuarios, la duración de la batería sigue siendo un factor tan importante como la cámara, la pantalla o el procesador.

Honor X80 Pro Max apuesta por autonomía por encima de la delgadez

Con 11.000 mAh de capacidad, supera ampliamente los niveles habituales dentro de la industria móvil. La mayoría de smartphones actuales se sitúa entre 5.000 y 6.000 mAh, por lo que la propuesta de Honor se distancia de forma considerable de los estándares que dominan actualmente el mercado.

La diferencia puede traducirse en varios días de uso para enviar mensajes, navegar por internet, revisar redes sociales o reproducir video. A esto se suman carga rápida de 90 W y carga inversa por cable de 27 W, una función que permite utilizar el teléfono para alimentar otros dispositivos compatibles.

Destinar más espacio interno a la batería obliga a realizar ajustes en otros apartados del producto. Aspectos como el peso y el grosor suelen aumentar cuando los fabricantes priorizan la autonomía sobre otras características relacionadas con el diseño físico.

Durante los últimos años, muchas marcas han optado por teléfonos más delgados acompañados de sistemas de carga cada vez más rápidos. Honor sigue un camino diferente con este modelo. La compañía apuesta por aumentar la capacidad energética en lugar de depender exclusivamente de velocidades de carga más elevadas.

Pantalla, rendimiento y resistencia acompañan la propuesta

La experiencia visual queda a cargo de una pantalla AMOLED LTPS de 6,8 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz. El panel también alcanza un brillo máximo anunciado de hasta 10.000 nits en determinados contenidos HDR, una tecnología que mejora el contraste y la representación de luces y sombras en imágenes y video.

Para el rendimiento, utiliza un procesador Snapdragon 6 Gen 5 acompañado por configuraciones de hasta 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento. Android 16 llega acompañado por MagicOS 10 e incluye un lector de huellas integrado bajo la pantalla para la autenticación biométrica.

En fotografía, cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen y una cámara frontal de 8 megapíxeles. También dispone de certificaciones IP68 e IP69K frente al agua y al polvo, características que refuerzan la resistencia en situaciones de exposición a estos elementos.

El Honor X80 Pro Max se comercializa inicialmente en China en colores negro, naranja, rojo y Moon Shadow. La versión base con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento tiene un precio de 1.999 yuanes, cerca de 295 dólares. La compañía tampoco ha confirmado cuándo llegará a otros mercados.

El Honor X80 Pro Max lleva la capacidad de batería a un nivel poco común en teléfonos convencionales. La propuesta refleja una estrategia diferente dentro de un mercado que ha concentrado buena parte de sus avances en cámaras, inteligencia artificial y velocidad de carga.

Imagen: HONOR / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)