Oppo Find X10 Ultra mejoraría su zoom 10x con un sensor más grande

Una filtración del informante Digital Chat Station sugiere que el Oppo Find X10 Ultra mejoraría su zoom óptico de 10x con un sensor más grande, sin modificar la resolución de 50 megapíxeles. De confirmarse, el cambio buscaría mejorar uno de los principales retos de los teleobjetivos en smartphones: mantener una buena calidad de imagen cuando la iluminación es limitada.

Según la información conocida hasta ahora, la cámara periscópica pasaría de utilizar un sensor de 1/2,75 pulgadas en el Find X9 Ultra a uno de 1/1,95 pulgadas. La resolución seguiría siendo de 50 megapíxeles y la capacidad de acercamiento se mantendría sin cambios. La mejora no estaría en el alcance, sino en la capacidad del sensor para captar más luz.

El reto detrás del zoom 10x del Oppo Find X10 Ultra

Las cámaras periscópicas utilizan lentes plegadas para ofrecer grandes niveles de acercamiento sin aumentar el grosor del dispositivo. Este diseño permite alcanzar distancias focales más largas, aunque también impone limitaciones de espacio para algunos componentes, incluido el sensor.

El tamaño del sensor influye directamente en la cantidad de luz que una cámara puede registrar. Una superficie de captura más amplia suele ofrecer mejores resultados en situaciones exigentes, como fotografías nocturnas, eventos deportivos bajo iluminación artificial o escenas donde el sujeto se encuentra a gran distancia. Esto puede traducirse en más detalle y menos ruido digital al utilizar el teleobjetivo.

El cambio apunta a una mejora de hardware sobre una función que ya existe en el modelo actual. La diferencia estaría en la calidad de las fotografías obtenidas y no en una mayor capacidad de acercamiento.

Los sistemas periscópicos de largo alcance ya están presentes en varios smartphones de gama alta. En este segmento, las diferencias suelen depender más del sensor, la óptica y el procesamiento de imagen que del número de aumentos anunciado por cada fabricante. Si la información resulta correcta, Oppo reforzaría uno de los apartados más importantes de su sistema fotográfico.

La compañía no ha confirmado estos detalles de manera oficial, por lo que la información debe considerarse un rumor. Lo que sí sugiere este reporte es que el fabricante seguiría apostando por el zoom 10x como uno de los elementos más importantes de su propuesta fotográfica.

Imagen: OPPO / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)