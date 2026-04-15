Pocas veces una filtración genera tanto ruido antes del lanzamiento. OPPO lo sabe y, lejos de frenar las expectativas, las está alimentando. Las imágenes del OPPO Find X9 Ultra aparecieron y desaparecieron en tiempo récord de Weibo, pero dejaron lo suficiente como para entender que este dispositivo viene a redefinir lo que se espera de un smartphone premium en 2026.

Cuatro cámaras, 200 MP y uno de los procesadores más potentes del momento

El sistema fotográfico del Find X9 Ultra integra cuatro sensores: una cámara principal Sony LYT-901 de 200 MP, un zoom periscopio 3x también de 200 MP, un teleobjetivo 10x de 50 MP y un gran angular de 50 MP. Es un conjunto que cubre desde el gran angular hasta el teleobjetivo extremo sin perder resolución en ningún nivel de zoom.

Bajo esa propuesta fotográfica se encuentra el Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno de los procesadores más potentes del momento en Android. A eso se suma una batería de 7.050 mAh con carga rápida a 100W por cable y 50W en modo inalámbrico, una combinación que convierte la autonomía en una fortaleza y no en una concesión habitual en terminales tan potentes.

Tres colores y sello Hasselblad en la parte trasera

El teléfono llega en tres acabados con carácter propio: Earth Tundra en tono oscuro de doble tono, Polar Glacier en azul claro y Sand Canyon en naranja con textura en la parte trasera. Tres opciones que cubren perfiles de usuario distintos sin renunciar a la identidad visual del dispositivo.

En la parte trasera destaca un módulo circular de gran formato con los cuatro sensores y la firma Hasselblad. La pantalla es plana con perforación centrada para la cámara frontal, y el lateral derecho incluye un botón dedicado de acceso rápido a la cámara, un detalle práctico que marca la diferencia cuando quieres capturar algo sin perder el momento.

Preventa del OPPO Find X9 Ultra: lo que necesitas saber antes de reservar

La preventa está activa desde el 13 de abril. Las ventas arrancan oficialmente el 21 de abril con el pago completo del pedido ese mismo día, coincidiendo con su presentación global, donde OPPO revelará todos los detalles y su disponibilidad por regiones. Si ya reservaste, tienes hasta el 28 de abril a las 23:59 (hora de Europa central) para abonar el importe restante y acceder al envío prioritario, beneficio exclusivo para los primeros 700 usuarios que completen el proceso.

El calendario cierra el 31 de mayo con el fin de la oferta de primera venta, lo que deja una ventana de poco más de un mes para aprovechar las condiciones de lanzamiento. Puedes gestionar tu reserva directamente desde la página oficial del OPPO Find X9 Ultra, donde también encontrarás información del Find X9s, el Watch X3, el Pad 5 y los Enco Clip2 que se lanzan en paralelo.

Imagen: OPPO / Hasselblad (Edición digital) – Editada con IA (Gemini)