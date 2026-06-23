Prime Day en Colombia: 10 ofertas de tecnología con descuentos de hasta 51%

Amazon abrió oficialmente una nueva edición de Prime Day en Colombia y, entre cientos de miles de promociones, la tecnología vuelve a ser una de las categorías con mayores descuentos. Ahora bien, ¿cuáles son las ofertas que realmente representan un ahorro y cuáles son solo descuentos llamativos sobre productos costosos?

El evento se realiza del 23 al 26 de junio y ofrece rebajas exclusivas para miembros Prime en categorías como electrónica, computación, videojuegos y dispositivos inteligentes. Según Amazon, algunas promociones alcanzan hasta el 50% de descuento y se renuevan varias veces al día.

Sin embargo, no todos los descuentos tienen el mismo atractivo. Al revisar las ofertas destacadas de tecnología, aparecen algunos productos que sobresalen tanto por el porcentaje de rebaja como por su relación entre precio y prestaciones.

Los dispositivos con los descuentos más interesantes

Entre las ofertas más llamativas aparecen los audífonos inalámbricos de Nothing, que pasan de cerca de 511.000 pesos a poco más de 251.000 pesos, una reducción del 51%. Para quienes buscan cancelación activa de ruido y compatibilidad con servicios de inteligencia artificial, es una de las rebajas más agresivas del evento.

También destacan los Soundcore Space A40 de Anker, con un descuento del 44%, quedando alrededor de los 154.000 pesos. En el segmento de audio son una de las alternativas más económicas para quienes buscan cancelación de ruido sin gastar una fortuna.

En monitores, la oferta del Samsung Odyssey G5 resulta especialmente atractiva. El modelo gaming de 27 pulgadas con resolución QHD y tasa de refresco de 180 Hz tiene una reducción del 40%, bajando a cerca de 515.000 pesos. Para jugadores o creadores de contenido, es uno de los descuentos más interesantes de la campaña.

Otro producto llamativo es el monitor LG UltraFine 4K de 27 pulgadas, que recibe una rebaja del 32% y queda por debajo de los 600.000 pesos, una cifra poco habitual para una pantalla con resolución UHD.

¿Realmente es buen momento para comprar?

La respuesta depende del tipo de producto que estés buscando. En categorías como audífonos, monitores y accesorios para computadores se observan descuentos superiores al 30%, una cifra que normalmente sí representa un ahorro relevante frente a los precios habituales.

Por otro lado, algunos equipos de alto valor, como sistemas de almacenamiento NAS, televisores premium o soluciones Wi-Fi avanzadas, tienen rebajas importantes en porcentaje, pero continúan siendo compras de varios millones de pesos. En esos casos, el descuento beneficia más a usuarios que ya tenían previsto adquirir ese tipo de tecnología.

Lo más recomendable es comparar el precio final con el uso real que tendrá el dispositivo. Un monitor gaming con 40% de descuento puede representar una mejor compra que un televisor con una rebaja similar si realmente necesitas mejorar tu espacio de trabajo o entretenimiento.

Con miles de ofertas activas y nuevas promociones apareciendo durante los cuatro días del evento, Prime Day 2026 se perfila como una de las oportunidades más interesantes del año para comprar tecnología. La diferencia estará en identificar los descuentos auténticos y evitar dejarse llevar únicamente por el porcentaje que aparece en pantalla.