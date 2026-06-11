Amazon asegura usar siete veces menos agua que otros centros de datos ¿Cómo lo ha logrado?

La expansión de la inteligencia artificial está acelerando una discusión que va más allá de los chips y la capacidad de procesamiento: el consumo de agua. En medio de las crecientes preocupaciones sobre el impacto ambiental de los centros de datos, Amazon aseguró que sus operaciones globales utilizan siete veces menos agua que el promedio de la industria, una cifra que busca responder a las críticas sobre el costo hídrico de la revolución digital.

La compañía informó que en 2025 alcanzó una eficiencia de 0,12 litros de agua por kilovatio-hora (L/kWh), frente al promedio del sector, que se ubica en 0,84 L/kWh. El dato cobra relevancia en un momento en que la demanda de servicios en la nube y herramientas de IA sigue creciendo en todo el mundo.

El debate no es menor. Cada consulta a un modelo de inteligencia artificial, cada videollamada y cada servicio digital depende de centros de datos que funcionan las 24 horas y generan grandes cantidades de calor. Mantener esos equipos a temperaturas seguras requiere sistemas de refrigeración que, dependiendo de la tecnología utilizada, pueden demandar importantes volúmenes de agua o energía.

¿Cómo Amazon redujo el uso de agua?

Según la empresa, la clave está en evitar el uso de agua durante la mayor parte del año. Aproximadamente el 90 % de sus centros de datos utilizan aire exterior para enfriar los servidores cuando las condiciones climáticas lo permiten.

Solo durante los días más calurosos se activa un sistema de refrigeración evaporativa que utiliza agua para reducir la temperatura del aire antes de que llegue a los equipos informáticos.

Amazon también modificó el diseño de sus servidores para que puedan operar de forma segura a temperaturas más altas. Gracias a ello, los sistemas de enfriamiento con agua se activan con menor frecuencia.

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La compañía asegura que esta estrategia permitió mejorar su eficiencia hídrica en un 52 % desde 2021. En algunos complejos, los ingenieros lograron reducir el consumo de agua cerca de un 50 % simplemente aumentando los umbrales de temperatura operativa sin afectar el rendimiento de los equipos.

Otro elemento relevante es el uso de agua reciclada. Amazon afirma operar 26 instalaciones que funcionan completamente con agua proveniente de plantas de tratamiento de aguas residuales y tiene más de un centenar de proyectos similares contratados alrededor del mundo.

La sostenibilidad se vuelve una variable competitiva

La carrera tecnológica suele medirse por potencia de cálculo, velocidad y capacidad para entrenar modelos de IA. Sin embargo, la presión ambiental está convirtiendo el consumo de recursos en otro indicador de competitividad.

Amazon sostiene que los centros de datos representan menos del 0,5 % del consumo industrial de agua a nivel global. Aun así, la empresa reconoce que la expansión de la computación en la nube exige mejorar continuamente la gestión de este recurso.

Por esa razón mantiene una meta de balance hídrico positivo para 2030. El objetivo consiste en devolver a las comunidades más agua de la que utilizan sus operaciones. La compañía afirma haber alcanzado ya el 75 % de esa meta gracias a proyectos de restauración de cuencas, almacenamiento de agua y reutilización de recursos hídricos en distintas regiones del mundo.

La discusión sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial apenas comienza. Mientras las empresas tecnológicas compiten por desarrollar modelos más avanzados, también deberán demostrar que pueden sostener ese crecimiento sin aumentar la presión sobre recursos cada vez más escasos. En ese desafío, la eficiencia en el uso del agua empieza a ser tan importante como la potencia de los servidores.

Imagen: AMAZON