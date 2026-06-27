Starlink activa internet gratuito en Venezuela: quiénes pueden usarlo y cómo solicitar el beneficio

En medio de la emergencia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, mantenerse comunicado se convirtió en una necesidad tan importante como el acceso al agua o la electricidad. Con redes móviles afectadas y fallas en la infraestructura de telecomunicaciones, miles de familias enfrentan dificultades para contactar a sus seres queridos o solicitar ayuda.

Para responder a esa situación, Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, anunció que ofrecerá conexión gratuita hasta el 25 de julio para las personas ubicadas en las zonas afectadas por los sismos. La medida busca facilitar las labores de rescate, la coordinación de la ayuda humanitaria y permitir que los ciudadanos recuperen un canal de comunicación mientras se restablecen los servicios tradicionales.

¿Quiénes pueden acceder al internet gratuito?

El beneficio no está disponible para todo el país de forma general, sino para los clientes ubicados en las áreas afectadas por los terremotos.

Los usuarios que ya tenían una suscripción activa de Starlink no necesitan realizar ningún trámite. La empresa informó que aplicará automáticamente un crédito en sus cuentas, por lo que el servicio continuará funcionando sin costo durante el período establecido.

Quienes anteriormente habían cancelado su suscripción también podrán beneficiarse. Starlink indicó que reactivará el servicio mediante un crédito automático para que estos usuarios vuelvan a conectarse sin pagar durante la emergencia.

¿Cómo acceder si nunca ha usado Starlink?

Las personas que nunca han sido clientes también podrán recibir el beneficio, aunque deberán cumplir algunos pasos.

El primero es adquirir un kit de Starlink, compuesto por la antena, el router Wi-Fi y los accesorios necesarios para conectarse a la red satelital. Una vez realizada la compra, deberán comunicarse con el equipo de soporte de Starlink para solicitar la activación del servicio gratuito hasta el 25 de julio.

Si el equipo resultó dañado como consecuencia del terremoto, la empresa también anunció que ofrecerá un reemplazo sin costo, siempre que el usuario contacte al servicio de asistencia.

¿Cómo funciona Starlink?

A diferencia del internet convencional, que depende de redes de fibra óptica, cable o antenas celulares, Starlink utiliza una constelación de miles de satélites en órbita baja para llevar conexión directamente hasta una antena instalada en el lugar donde se encuentra el usuario.

Esto permite mantener acceso a internet incluso cuando la infraestructura terrestre resulta afectada por desastres naturales, una de las razones por las que este tipo de tecnología se ha convertido en un recurso cada vez más utilizado durante emergencias.

Mientras exista una vista despejada del cielo y suministro eléctrico —ya sea mediante la red, baterías o generadores— la antena puede establecer conexión con los satélites y proporcionar acceso a internet para teléfonos, computadores y otros dispositivos conectados al router.

Una herramienta para la respuesta de emergencia

La iniciativa llega mientras Venezuela enfrenta una de las peores emergencias de las últimas décadas. Los terremotos dejaron centenares de víctimas, miles de heridos y extensos daños en la infraestructura, complicando las comunicaciones en varias regiones.

Además del acceso gratuito para usuarios, Starlink informó que trabaja en el despliegue acelerado de terminales satelitales en las zonas más afectadas con el objetivo de ayudar a restablecer la conectividad donde las redes tradicionales permanecen fuera de servicio. En situaciones como esta, disponer de internet no solo permite comunicarse con familiares, sino también coordinar operaciones de rescate, acceder a información oficial y facilitar la llegada de ayuda humanitaria.