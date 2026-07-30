¿Las eSIM son seguras? 5 mitos que vale la pena aclarar

La seguridad de las eSIM es una de las principales dudas entre quienes están pensando en adoptar esta tecnología. Comentarios sobre posibles hackeos, clonación o riesgos para la privacidad suelen generar incertidumbre, aunque muchos de ellos parten de información incompleta o desactualizada.

La realidad es que la mayoría de esas afirmaciones parten de información incompleta o desactualizada. En esta guía repasamos cinco de las creencias más comunes sobre su seguridad, explicamos qué hay de cierto en cada una y compartimos recomendaciones para proteger tu información sin complicaciones.

¿Cómo funciona la seguridad de las eSIM?

Antes de revisar los mitos, conviene entender cómo funciona esta tecnología. Utiliza los mismos estándares de seguridad establecidos por la industria de las telecomunicaciones para las tarjetas SIM tradicionales. La principal diferencia es que, en lugar de insertar un chip físico en el celular, el perfil del operador se descarga y almacena de forma segura dentro del dispositivo.

Durante la activación, el perfil pasa por procesos de autenticación y validación diseñados para proteger tanto al usuario como al operador. Como ocurre con cualquier tecnología conectada a internet, existen riesgos potenciales, pero normalmente están relacionados con prácticas inseguras, como descargar perfiles desde fuentes no oficiales o no proteger adecuadamente el dispositivo.

Cinco mitos sobre esta tecnología

A medida que esta tecnología gana popularidad, también aumentan las dudas. Estos son los cinco mitos más frecuentes y lo que realmente ocurre.

1. Puede clonarse fácilmente

La posibilidad de clonar una tarjeta SIM ha sido motivo de preocupación durante años, pero los perfiles digitales incorporan mecanismos que dificultan este tipo de ataques. Cada perfil queda asociado de forma segura al hardware del dispositivo y requiere procesos de autenticación específicos para activarse.

Aunque ningún sistema es completamente invulnerable, actualmente no existe evidencia de que sea más susceptible a la clonación que una tarjeta SIM tradicional.

2. Es más fácil de hackear

Al descargarse por internet, algunas personas creen que el perfil puede ser interceptado con facilidad. Sin embargo, se distribuye mediante canales cifrados y protocolos definidos por la GSMA, la organización que establece los estándares internacionales para esta tecnología.

En la práctica, la seguridad depende mucho más del dispositivo y de los hábitos del usuario que del tipo de SIM utilizado. Mantener el sistema operativo actualizado, utilizar contraseñas robustas y activar la autenticación en dos pasos son medidas mucho más efectivas para reducir riesgos.

3. Si pierdo mi celular, cualquiera podrá usarla

Perder el teléfono siempre representa un riesgo, independientemente del tipo de SIM que utilice. Sin embargo, los dispositivos actuales incorporan varias capas de protección, como PIN, reconocimiento facial, huella digital y funciones de bloqueo remoto, que dificultan el acceso a la información.

Además, muchos operadores permiten desactivar el perfil o transferirlo a otro dispositivo en caso de pérdida o robo. Por eso, resulta mucho más importante proteger el acceso al celular que preocuparse por el formato de la tarjeta.

4. Pone en riesgo mi privacidad

Otra creencia frecuente es que esta tecnología recopila más información personal que una SIM convencional. En realidad, no modifica la cantidad de datos que recopila el operador móvil, ya que ambos sistemas funcionan bajo los mismos estándares de protección.

Si utilizas una eSIM internacional durante un viaje, tu privacidad dependerá principalmente del proveedor que elijas, de los permisos que concedas a las aplicaciones y de la seguridad de las redes a las que te conectes, no de la tecnología en sí.

5. Es menos segura para viajar

Algunas personas creen que utilizar un perfil digital durante un viaje internacional aumenta el riesgo de sufrir ataques informáticos o perder información. En muchos casos ocurre justamente lo contrario.

Contar con un plan de datos móviles propio reduce la necesidad de conectarse a redes Wi-Fi públicas, uno de los principales riesgos de ciberseguridad para los viajeros. Aun así, conviene mantener buenas prácticas, como utilizar conexiones seguras, activar la autenticación en dos pasos y mantener actualizados los dispositivos.

Buenas prácticas para proteger tu conexión móvil

Más allá del tipo de SIM que utilices, estas recomendaciones ayudarán a fortalecer tu seguridad digital:

Descarga perfiles únicamente desde proveedores oficiales.

Activa un PIN, contraseña o bloqueo biométrico en tu dispositivo.

Mantén actualizado el sistema operativo.

Habilita la autenticación en dos pasos en tus cuentas principales.

Evita compartir los códigos QR de activación.

Desconfía de enlaces enviados por mensajes o correos sospechosos.

Realiza copias de seguridad periódicas de tu información.

Estas medidas ofrecen una protección mucho mayor que cualquier diferencia entre una tarjeta SIM física y un perfil digital.

¿Qué tan segura es esta tecnología?

La seguridad de las eSIM ofrece un nivel de protección comparable al de las tarjetas SIM tradicionales y se apoya en los mismos estándares de seguridad utilizados por la industria de las telecomunicaciones. La mayoría de los temores que la rodean provienen de mitos o de información desactualizada.

En definitiva, adoptar buenas prácticas digitales, elegir proveedores confiables, mantener el celular actualizado y aplicar medidas básicas de ciberseguridad seguirá siendo la mejor forma de proteger tu información, tanto si utilizas una eSIM como una tarjeta SIM física.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)