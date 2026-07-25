LG presenta una nevera que aprende las rutinas del hogar y una lavadora que elimina más pelos de mascotas

Las necesidades de una familia no son las mismas que las de otra. Mientras algunos hogares buscan reducir el consumo de energía, otros necesitan soluciones para convivir con mascotas o conservar mejor los alimentos después de hacer mercado. Esa diversidad está llevando a los fabricantes de electrodomésticos a desarrollar equipos capaces de adaptarse a las rutinas de quienes los utilizan.

LG presentó en Colombia su propuesta ‘LG AI Gallery, el arte de vivir con inteligencia’, una experiencia que reúne electrodomésticos con funciones de inteligencia artificial diseñadas para responder a diferentes estilos de vida. La compañía busca que sus productos no funcionen de la misma manera en todos los hogares, sino que puedan ajustar algunos procesos a partir de los hábitos y necesidades de cada familia.

Una de las apuestas está en los refrigeradores. A través de LG ThinQ AI, algunos modelos pueden analizar durante 21 días los patrones de apertura y cierre de la puerta. El sistema identifica en qué momentos del día la nevera suele tener mayor actividad y cuáles son los periodos en los que permanece cerrada durante más tiempo.

Con esa información, el equipo puede anticiparse a los momentos de mayor uso y aumentar el enfriamiento antes de que ocurra un periodo de aperturas frecuentes. Durante las horas en las que la familia no suele utilizarlo, puede reducir su ritmo de funcionamiento. El objetivo es mantener la temperatura de los alimentos y, al mismo tiempo, evitar un consumo innecesario de energía.

Desde hogares con mascotas hasta familias que buscan ahorrar

La personalización también llega al cuarto de lavado. LG incorporó funciones pensadas para las familias que tienen perros o gatos, una realidad cada vez más común en los hogares. En las lavadoras de carga superior, un filtro de pelusa más amplio ayuda a reducir la presencia de pelos en la ropa, mientras que algunos modelos de carga frontal cuentan con funciones para desodorizar accesorios de las mascotas, como juguetes o pañoletas.

El cuidado de las prendas también se ajusta al tipo de tejido. El motor Direct Drive con inteligencia artificial utiliza sensores para analizar el peso de la carga y las características de los materiales. A partir de esa información, la lavadora adapta el proceso de lavado y selecciona entre miles de combinaciones de movimientos y velocidades para tratar de forma diferente materiales como algodón, denim o seda.

En las secadoras, la tecnología Heat Pump reutiliza el aire caliente en lugar de expulsarlo continuamente. El sistema separa la humedad de las prendas, vuelve a calentar el aire y lo utiliza nuevamente en el proceso. Según LG, esta tecnología puede reducir hasta 65 % el consumo de energía frente a sistemas convencionales.

La aplicación LG ThinQ también permite descargar ciclos de lavado, consultar información sobre el consumo y recibir alertas relacionadas con posibles obstrucciones o necesidades de mantenimiento. En los refrigeradores, los usuarios pueden controlar la temperatura, activar la producción de hielo y realizar diagnósticos preventivos.

La propuesta de LG parte de la idea de que el electrodoméstico debe adaptarse cada vez más a la vida de las personas. Por eso, la compañía está llevando estas funciones a diferentes segmentos de su portafolio, desde modelos de entrada hasta equipos de alta gama, con tecnologías pensadas para hogares que tienen necesidades distintas y buscan soluciones más eficientes para sus rutinas diarias.