LG lanza en Colombia chiller con tecnología Inverter y R32 para reducir consumo energético industrial

La climatización de grandes edificios y plantas industriales sigue siendo uno de los principales focos de consumo energético en Colombia. De acuerdo con estimaciones alineadas con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), estos sistemas pueden representar hasta la mitad del gasto eléctrico en este tipo de infraestructuras. Esa realidad ha impulsado la búsqueda de soluciones más eficientes que reduzcan costos sin afectar la operación.

En ese contexto, LG Electronics presentó en el país su nuevo Inverter Scroll Chiller con refrigerante R32, un sistema de agua helada diseñado para optimizar el consumo energético en aplicaciones de gran escala. La propuesta apunta a empresas que operan edificios corporativos, centros logísticos, hospitales o instalaciones industriales, donde la demanda de enfriamiento es constante y de alto volumen.

Tecnología que ajusta el consumo en tiempo real

El equipo incorpora tecnología Inverter, que ajusta automáticamente su funcionamiento según la carga requerida en cada momento. Esto permite que el sistema opere incluso en niveles cercanos al 20 % de su capacidad, evitando picos de consumo innecesarios. En la práctica, esta modulación se traduce en un uso más racional de la energía, especialmente en jornadas donde la demanda térmica no es uniforme.

A esto se suma la tecnología de Vapor Injection, pensada para mantener el rendimiento en condiciones exigentes, como temperaturas externas elevadas o ambientes de operación intensiva. El sistema también incluye un modo de operación nocturna que reduce el nivel de ruido, un aspecto relevante en zonas urbanas o complejos mixtos donde conviven espacios industriales y residenciales.

¿Cómo funciona y qué cambia en la operación?

El Inverter Scroll Chiller trabaja mediante un circuito de agua helada que distribuye el enfriamiento a distintas áreas de una instalación. A diferencia de sistemas tradicionales, su diseño modular permite conectar varias unidades en paralelo. Esto facilita ampliar la capacidad de refrigeración de forma progresiva, sin necesidad de intervenir la infraestructura existente.

El uso del refrigerante R32 marca otra diferencia. Este compuesto tiene un menor potencial de calentamiento global frente a alternativas convencionales, lo que reduce el impacto ambiental del sistema. Además, mejora la eficiencia térmica, lo que contribuye a disminuir el consumo eléctrico total.

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En términos de implementación, este tipo de solución no está dirigido a usuarios residenciales. Su aplicación se concentra en empresas que requieren sistemas centralizados de climatización. Para acceder a esta tecnología, las organizaciones deben realizar un proceso de evaluación técnica que determine la capacidad necesaria —entre 17 y 67 toneladas en este caso— y las condiciones de instalación. A partir de allí, se define la configuración del sistema y su integración con la infraestructura existente.

El lanzamiento se da en un momento en el que las compañías buscan reducir costos operativos y cumplir con estándares ambientales más exigentes. Equipos como este empiezan a ganar espacio en el mercado local al ofrecer una combinación de eficiencia energética, flexibilidad operativa y menor huella ambiental.

Con esta apuesta, LG refuerza su presencia en el segmento de climatización industrial en Colombia y se suma a la tendencia de soluciones que buscan optimizar el consumo energético sin comprometer el rendimiento en operaciones de gran escala.