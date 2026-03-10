Microsoft supera meta global de internet y refuerza conectividad rural en Colombia

Microsoft anunció que superó su objetivo de ampliar el acceso a internet a 250 millones de personas antes de finalizar 2025. La compañía informó que logró llevar conectividad digital a más de 299 millones de personas en distintas regiones del mundo, un avance que refleja más de una década de trabajo conjunto con gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro y proveedores locales de infraestructura tecnológica.

El programa hace parte de una estrategia global orientada a reducir la brecha digital en comunidades donde históricamente el acceso a internet ha sido limitado o inexistente. Según la empresa, la iniciativa busca crear condiciones que permitan a más personas participar en la economía digital y aprovechar herramientas tecnológicas emergentes.

A pesar del crecimiento de la conectividad global, el acceso a internet aún está lejos de ser universal. Microsoft calcula que alrededor de 2.200 millones de personas siguen sin conexión en el mundo. La compañía considera que este déficit afecta de forma directa las oportunidades educativas, económicas y sociales de millones de comunidades.

El avance de tecnologías como la inteligencia artificial también plantea nuevos retos. El Informe de Difusión de la IA de Microsoft 2025 indica que la adopción de esta tecnología avanza a una velocidad mayor que la de cualquier otra tecnología de propósito general registrada hasta ahora. Sin embargo, su implementación sigue siendo desigual entre regiones.

Los datos muestran que los países del llamado Norte Global incorporan la inteligencia artificial con mayor rapidez que muchas economías del Sur Global. Esa diferencia se explica, en parte, por las limitaciones de infraestructura digital y acceso a conectividad en diversas zonas del planeta.

Conectividad rural y nuevas alianzas en Colombia

En América Latina, uno de los frentes de trabajo se concentra en Colombia. Microsoft desarrolla proyectos junto con Anditel para ampliar el acceso a internet y a energía en comunidades rurales y agrícolas.

Estas iniciativas buscan instalar modelos de conectividad administrados a nivel local, alineados con las prioridades nacionales de desarrollo digital. El objetivo es facilitar el acceso a herramientas que permitan fortalecer procesos educativos, servicios de salud, actividades productivas y la participación en plataformas digitales.

La empresa también anunció una colaboración con Starlink para ampliar las opciones tecnológicas disponibles en territorios rurales o de difícil acceso. La alianza integra conectividad satelital de órbita terrestre baja con esquemas de despliegue comunitario y alianzas con actores locales.

Actualmente, la red de Starlink cuenta con más de 9.000 satélites en órbita. Esta infraestructura permite ofrecer acceso a internet en zonas donde las redes tradicionales de telecomunicaciones enfrentan dificultades técnicas o altos costos de implementación.

Microsoft sostiene que el objetivo de esta nueva etapa es ir más allá de la conectividad básica. La estrategia incluye programas orientados a impulsar la adopción digital, facilitar el uso de herramientas tecnológicas y promover la participación de comunidades rurales en la economía digital.

La empresa considera que ampliar el acceso a la tecnología puede contribuir a mejorar la productividad, fortalecer la ciberseguridad y generar nuevas oportunidades económicas. En regiones donde la conectividad ha sido históricamente limitada, estas iniciativas también pueden abrir caminos para el desarrollo de proyectos educativos, empresariales y sociales vinculados con la transformación digital.

Imagen: Archivo ENTER.CO