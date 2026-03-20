Mercado Libre invertirá 600 millones de dólares en Colombia en 2026

Mercado Libre volverá a aumentar su apuesta por Colombia. La compañía anunció una inversión de 600 millones de dólares para 2026, la cifra más alta desde su llegada al país y una señal del peso que ha ganado el mercado local dentro de su operación regional.

El monto representa un crecimiento sostenido frente a años anteriores. En 2025 la inversión fue de 470 millones de dólares y en 2024 alcanzó los 380 millones. El salto proyectado para 2026 equivale a un incremento del 27 % frente al año pasado y del 58 % si se compara con 2024.

El destino de estos recursos apunta a fortalecer su estructura tecnológica y logística. La empresa busca acelerar tiempos de entrega, optimizar procesos internos y mejorar la experiencia de los usuarios que compran y venden a través de la plataforma.

Actualmente, el ecosistema de Mercado Libre en Colombia reúne a cerca de 8 millones de usuarios. La cifra incluye más de 1.000 tiendas oficiales y alrededor de 30.000 pequeñas y medianas empresas que utilizan la plataforma como canal de ventas.

El crecimiento de esta base ha sido uno de los factores que impulsan la inversión. También lo es el aumento del tráfico digital, que ya alcanza los 80 millones de visitas únicas mensuales en el país.

Doménico Barbato, gerente general de la compañía para Colombia y Venezuela, señaló que el enfoque se mantiene en el fortalecimiento de las pymes. Según explicó, el objetivo es ofrecer herramientas tecnológicas y conocimiento que permitan a estos negocios competir en el entorno digital.

Un evento para profesionalizar el comercio digital

Parte de la inversión se destinará a la llegada del Mercado Libre Experience, un evento que se realizará por primera vez en Colombia. La iniciativa busca reunir a emprendedores, marcas y expertos del sector para compartir tendencias, estrategias y herramientas del comercio electrónico.

El formato ya ha sido implementado en otros países de la región con alta participación. En el caso colombiano, la empresa considera que el mercado ha alcanzado un nivel de madurez que permite dar este paso.

La apuesta no se limita a un encuentro puntual. La compañía plantea este tipo de espacios como una forma de impulsar la profesionalización del ecosistema digital y mejorar las capacidades de quienes venden en línea.

El anuncio también refleja la consolidación del comercio electrónico en Colombia. El aumento de usuarios, la expansión de las pymes digitales y la necesidad de infraestructura logística han convertido al país en un punto estratégico para las grandes plataformas.

A mediano plazo, la inversión podría traducirse en una mayor competencia en el sector, con efectos en precios, tiempos de entrega y calidad del servicio. También podría abrir nuevas oportunidades para emprendedores que buscan escalar sus negocios en entornos digitales.

El reto estará en sostener ese crecimiento en un mercado que sigue evolucionando y donde las expectativas de los usuarios son cada vez más altas.