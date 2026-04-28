WeWork Go: así funcionan las cabinas de trabajo que se reservan en segundos

WeWork presentó una nueva solución para quienes trabajan fuera de la oficina tradicional. Se trata de WeWork Go, una propuesta basada en cabinas privadas instaladas en lugares de alto tráfico como aeropuertos, centros de convenciones y hoteles, pensadas para ofrecer espacios de concentración en medio de entornos concurridos.

El lanzamiento responde a un cambio en los hábitos laborales. Las jornadas ya no se limitan a un escritorio fijo y cada vez es más común que reuniones, llamadas o tareas urgentes ocurran durante desplazamientos. Frente a esa dinámica, la empresa apuesta por acercar su modelo de oficina flexible a escenarios donde el ruido y la falta de privacidad suelen ser un obstáculo.

Las cabinas, también conocidas como “pods”, están diseñadas para distintos usos. Hay versiones individuales para trabajo independiente, modelos para pequeños equipos de hasta cuatro personas y opciones adaptadas a criterios de accesibilidad. Cada unidad integra aislamiento acústico, iluminación balanceada, conexión a internet de alta velocidad y mobiliario ergonómico.

El diseño también incorpora materiales duraderos y componentes sostenibles, en línea con tendencias de construcción responsable. La intención es replicar, en un formato compacto, la experiencia de una oficina equipada sin necesidad de trasladarse a una sede tradicional.

Reservas rápidas y acceso abierto

Uno de los puntos centrales del servicio es su sistema de uso inmediato. Las cabinas pueden reservarse en cuestión de segundos, incluso por personas que no son miembros de WeWork. El acceso se realiza desde el exterior de cada módulo o mediante la aplicación móvil, lo que permite iniciar una sesión de trabajo sin procesos complejos.

El esquema de tarifas es flexible. Los usuarios pagan según el tiempo de uso y la ubicación, lo que facilita adaptar el servicio a necesidades puntuales, como una videollamada, una reunión breve o una jornada de trabajo más extensa durante un viaje.

WeWork Go hizo su debut durante la Semafor World Economy Summit 2026 en Washington D.C., un encuentro que reúne a ejecutivos y líderes gubernamentales. Desde allí, la compañía anticipó una expansión progresiva a otros mercados.

Integración con el ecosistema de servicios

El nuevo producto se suma a la oferta existente de la empresa, que incluye membresías, oficinas privadas y soluciones bajo demanda. La estrategia apunta a conectar todas estas opciones en una misma plataforma, donde los usuarios puedan elegir cómo y dónde trabajar según el momento.

Con más de 600 ubicaciones en el mundo, WeWork busca consolidar una red que combine espacios físicos, servicios y tecnología. La incorporación de estas cabinas refuerza la idea de movilidad laboral, en la que el lugar de trabajo se adapta a la agenda del usuario y no al revés.

La compañía considera que este tipo de soluciones puede mejorar la productividad en tránsito y facilitar la operación de equipos distribuidos. También abre la puerta a que profesionales independientes y empresas accedan a espacios funcionales sin compromisos a largo plazo.