Así sería el Starlink Mini 2: más compacto, con GPS para movimiento y batería de litio

La autonomía podría convertirse en el principal cambio del próximo Starlink Mini. Los detalles conocidos del modelo identificado como mini2_prod1 apuntan a que SpaceX prepara una segunda versión de su terminal satelital compacto con una batería de litio integrada, una modificación pensada para facilitar su uso lejos de una toma de corriente.

El equipo incorporaría una batería de cuatro celdas en serie, administrada por un sistema BMS de la familia BQ40Z. Aún no se conoce su capacidad, por lo que no hay una estimación disponible sobre el tiempo de funcionamiento sin alimentación externa. La recarga se realizaría mediante USB-C Power Delivery y admitiría entradas de entre 11 y 24 voltios.

La integración de la batería cambia la lógica de un dispositivo dirigido a quienes necesitan conexión satelital en desplazamiento: viajeros, campistas, embarcaciones y vehículos. El Mini 2 conservaría GPS y estaría configurado expresamente para operar en movimiento. También mantendría el SoC Catapult presente en la primera generación.

Su diseño sería un poco más compacto. La placa del panel mediría 225 por 273 milímetros, frente a los 236 por 276 milímetros del Starlink Mini original. El nuevo modelo incluiría 549 elementos de antena, por debajo de los 571 de su antecesor.

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La batería interna parece venir acompañada de una restricción importante en la comunicación de salida. El ciclo de trabajo de transmisión bajaría del 75% al 11%, un cambio que puede afectar el rendimiento sostenido de subida, sobre todo en tareas prolongadas como enviar archivos pesados o transmitir video.

También habría una leve reducción en la potencia isótropa radiada equivalente promedio: pasaría de 27,57 dBW en el Mini original a 27,4 dBW en el Mini 2. Los datos apuntan a una decisión ligada al consumo eléctrico del terminal, que ahora deberá repartir su energía entre la conectividad y su propia batería.

El hardware incluiría además ajustes para operar a temperaturas más altas. Los umbrales térmicos de la MAC subirían a 95 °C y 99 °C, cuando en la primera generación estaban fijados en 79 °C y 83 °C. La batería, por su parte, tendría un apagado térmico configurado a 80 °C.

La revisión mini2_prod1 confirma que el desarrollo del equipo avanza, pero todavía faltan datos determinantes para los usuarios: la capacidad de la batería, la autonomía real, el precio y la fecha en que SpaceX lo pondría a disposición del público. Por ahora, el Mini 2 perfila un intercambio concreto: más independencia de energía para la movilidad, con una subida potencialmente más limitada.