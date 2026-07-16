La jugada secreta de HUAWEI para desafiar a TSMC e Intel ya salió a la luz

Una filtración revela que HUAWEI prepara una estrategia con la que busca cambiar la forma en que se diseñan los procesadores, una apuesta que, de materializarse, podría alterar el rumbo de la industria de los semiconductores y reducir la dependencia de tecnologías extranjeras. La información apunta a que la compañía presentó internamente y ante la comunidad científica una nueva propuesta que deja en segundo plano la tradicional carrera por fabricar transistores cada vez más pequeños.

De acuerdo con la información conocida, la empresa presentó dos desarrollos que trabajan de forma conjunta: una nueva regla de diseño denominada Ley Tau (τ) y una arquitectura bautizada como LogicFolding. Ambas parten de una idea diferente a la que durante décadas ha guiado a los principales fabricantes de chips.

Durante más de medio siglo, la llamada Ley de Moore impulsó el desarrollo de procesadores cada vez más potentes mediante la reducción del tamaño de los transistores. Sin embargo, esa fórmula enfrenta límites físicos y costos cada vez más elevados. A esto se suma que las restricciones comerciales impuestas a China han dificultado el acceso a herramientas avanzadas de fabricación, como los equipos de litografía ultravioleta extrema (EUV), considerados indispensables para producir los chips más avanzados.

Según la filtración, HUAWEI pretende rodear ese obstáculo con una lógica distinta. En lugar de concentrarse únicamente en disminuir el tamaño de los componentes, la propuesta busca reducir el tiempo que tardan las señales eléctricas en recorrer el procesador. En términos prácticos, el objetivo es reorganizar la arquitectura interna para que la información viaje distancias más cortas y, de esa manera, mejorar el rendimiento sin depender exclusivamente de procesos de fabricación más pequeños.

LogicFolding sería la primera prueba de la estrategia

Las fuentes señalan que la primera aplicación comercial de esta tecnología llegaría con una nueva generación de procesadores Kirin prevista para este año. La arquitectura LogicFolding reorganizaría los circuitos internos para aumentar la densidad de transistores y disminuir el recorrido de las señales eléctricas.

Las cifras presentadas por la compañía llaman la atención. La documentación conocida habla de un incremento del 53,5 % en la densidad de transistores frente a un sistema convencional, una mejora del 40 % en eficiencia energética para los núcleos principales y un aumento del 12,7 % en la frecuencia máxima de funcionamiento, alcanzando los 3,1 GHz. Aunque estos resultados todavía deberán comprobarse cuando los primeros productos lleguen al mercado, muestran la dimensión de la apuesta tecnológica.

El documento también menciona una meta más ambiciosa. La compañía proyectaría que para 2031 sus chips alcancen una densidad equivalente a procesos de fabricación cercanos a 1,4 nanómetros, un nivel que hasta ahora solo aparece en las hojas de ruta de los fabricantes líderes del sector. Si ese objetivo se cumple, HUAWEI reduciría buena parte de la distancia tecnológica que analistas internacionales estimaban tras las sanciones comerciales impuestas en los últimos años.

Por ahora no existen productos comerciales que permitan verificar estas promesas y será el desempeño de los próximos Kirin el que determine si esta estrategia representa un verdadero cambio para la industria o si queda como una propuesta teórica. Lo que sí deja entrever la información filtrada es que HUAWEI ya no estaría intentando competir bajo las reglas tradicionales, sino construir un camino propio para desarrollar la próxima generación de semiconductores.