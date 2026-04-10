Subieron los planes de celular e internet: el golpe silencioso que ya se siente en el bolsillo

El más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo de 2026 dejó un dato que pasó casi desapercibido frente a alimentos y servicios públicos: las telecomunicaciones registraron el mayor incremento mensual entre todas las categorías. La división de información y comunicación subió 2,96%, muy por encima del promedio nacional de 0,78%.

Detrás de ese resultado está el aumento en los servicios que usan a diario millones de colombianos. Los planes de telefonía móvil, la conexión a internet en el hogar y la telefonía fija tuvieron una variación mensual de 3,15%, convirtiéndose en uno de los rubros que más aportó a la inflación del mes.

El comportamiento rompe con lo visto un año atrás, cuando esta misma categoría mostraba caídas. Ahora no solo crece, sino que lo hace con fuerza, lo que se traduce en un impacto directo en el gasto mensual de los hogares.

El dato cobra relevancia porque no se trata de un ajuste puntual aislado. En términos anuales, los servicios de comunicación también vienen subiendo, mientras que los equipos —como celulares— han bajado de precio. La consecuencia es clara: conectarse puede resultar cada vez más costoso, incluso si los dispositivos son más accesibles.

¿Influye la integración entre operadores?

El incremento en tarifas aparece en un momento en el que el mercado atraviesa cambios estructurales. La integración entre Tigo y Movistar, que buscaba fortalecer la competencia frente a operadores más grandes, estuvo acompañada de advertencias por parte de analistas y entidades del sector.

Entre los principales riesgos señalados estaba la posibilidad de que una menor presión competitiva derivara en aumentos de precios o ajustes tarifarios. También se mencionó el riesgo de que los usuarios terminaran enfrentando condiciones menos favorables en planes y servicios si la concentración del mercado reducía las alternativas reales.

Aunque el alza registrada en marzo no puede atribuirse de forma directa a un solo factor, sí coincide con ese periodo de reconfiguración del sector. Los operadores suelen realizar ajustes tarifarios al inicio del año, pero el tamaño del incremento en telecomunicaciones supera al de otras categorías de servicios.

Otro elemento a considerar es el cambio en el consumo. El uso intensivo de datos móviles, el trabajo remoto y el entretenimiento en línea han elevado la dependencia de estos servicios. Esto reduce la capacidad de los usuarios para recortar gasto, incluso cuando los precios suben.

El resultado es una presión sostenida sobre el bolsillo. A diferencia de otros rubros donde los consumidores pueden sustituir productos o cambiar hábitos, en telecomunicaciones la demanda es cada vez más rígida.

Por ahora, el comportamiento del IPC sugiere que las telecomunicaciones empiezan a ganar peso como factor inflacionario. Lo que ocurra en los próximos meses será determinante para entender si se trata de un ajuste puntual o del inicio de una tendencia más prolongada en los costos de conectividad en Colombia.