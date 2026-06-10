Starlink presenta sus nuevas antenas y promete una conexión más estable incluso bajo la lluvia

La expansión de internet satelital sigue avanzando y ahora Starlink, el servicio de conectividad desarrollado por la compañía SpaceX, anunció una nueva generación de antenas diseñadas para mejorar el rendimiento de su red. Los equipos buscan ofrecer una conexión más estable, reducir interrupciones causadas por el clima y aprovechar mejor las capacidades de los satélites más recientes que forman parte de su constelación.

La actualización incluye dos nuevos modelos orientados a diferentes tipos de usuarios. Uno está enfocado en hogares que requieren mayores niveles de rendimiento, mientras que el otro fue desarrollado para escenarios de movilidad, como vehículos recreativos, embarcaciones o instalaciones temporales.

Según la información revelada por la compañía, las nuevas terminales incorporan mejoras importantes en la forma en que se comunican con los satélites en órbita. Entre los cambios más relevantes se encuentra una ampliación del campo de visión de las antenas, permitiendo mantener contacto con un mayor número de satélites al mismo tiempo. Esto podría traducirse en menos interrupciones durante los cambios de enlace que ocurren mientras los satélites se desplazan sobre una determinada región.

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Otro de los avances está relacionado con las condiciones climáticas. Las nuevas antenas integran sistemas de calefacción más eficientes que ayudan a eliminar nieve, hielo o acumulaciones de humedad en menos tiempo. El objetivo es reducir el impacto que las lluvias intensas o las bajas temperaturas pueden tener sobre la calidad de la señal.

La renovación también alcanza a la red doméstica. Starlink acompañará estos equipos con un nuevo router compatible con estándares inalámbricos más modernos, permitiendo distribuir mejor el ancho de banda dentro de hogares y oficinas.

Menos piezas mecánicas, más inteligencia digital

Uno de los cambios de ingeniería más importantes es la eliminación de los mecanismos físicos que utilizaban las primeras generaciones de antenas para orientarse hacia los satélites.

En lugar de recurrir a motores y engranajes, los nuevos modelos emplean sistemas electrónicos capaces de dirigir la señal digitalmente. Esto permite instalar las antenas en una posición fija y plana, reduciendo el desgaste de componentes mecánicos y disminuyendo el riesgo de fallas provocadas por polvo, humedad o congelamiento.

Además de simplificar el diseño, esta decisión puede ofrecer ventajas en términos de resistencia frente a fuertes vientos y disminuir los costos asociados al mantenimiento de los equipos.

¿Será obligatorio cambiar la antena?

Starlink

aclaró que los usuarios actuales no estarán obligados a reemplazar sus terminales. Las generaciones anteriores continuarán funcionando y seguirán siendo compatibles con la red satelital.

Sin embargo, quienes necesiten una conexión más robusta o quieran aprovechar las mejoras de hardware podrán optar por los nuevos dispositivos una vez comiencen a llegar a los diferentes mercados.

La compañía indicó que el despliegue comercial será gradual durante las próximas semanas, priorizando regiones donde la demanda de servicio es más alta. Con esta actualización, Starlink apuesta por fortalecer la experiencia de sus usuarios en momentos en los que la competencia por el mercado global de internet satelital comienza a intensificarse.