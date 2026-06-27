Vivo X Fold 6: características, precio y novedades del plegable con batería de 7.000 mAh y cámara Zeiss de 200 MP

La marca china Vivo presentó oficialmente el Vivo X Fold 6, su nuevo teléfono plegable de gama alta, un dispositivo que busca diferenciarse dentro de este segmento gracias a una batería de 7.000 mAh, un sistema de cámaras desarrollado junto a Zeiss y un hardware orientado al alto rendimiento. El equipo llegará con Android 16 y una nueva versión de OriginOS diseñada para aprovechar el formato de pantalla flexible.

Un plegable con dos pantallas de alta calidad

El Vivo X Fold 6 incorpora una pantalla interna LTPO AMOLED plegable de 8,02 pulgadas con resolución de 2312 × 2504 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. La pantalla exterior también apuesta por un panel LTPO AMOLED de 6,51 pulgadas, igualmente compatible con 120 Hz.

Ambas ofrecen compatibilidad con HDR10+, Dolby Vision y tecnologías enfocadas en reducir la fatiga visual durante sesiones prolongadas de uso. En el panel externo, además, el brillo máximo alcanza los 5.000 nits, lo que facilita la visualización en exteriores.

Procesador MediaTek y memoria para tareas exigentes

En el apartado de rendimiento, el Vivo X Fold 6 integra el procesador MediaTek Dimensity 9500 Super, fabricado con proceso de 3 nanómetros.

El dispositivo estará disponible con configuraciones de 12 GB o 16 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB mediante tecnología UFS 4.1.

Esta combinación está orientada a ejecutar aplicaciones exigentes, multitarea y videojuegos sin comprometer el desempeño.

La batería de 7.000 mAh marca la diferencia

Uno de los aspectos más llamativos del nuevo plegable es su batería de silicio-carbono de 7.000 mAh, una capacidad poco habitual dentro de esta categoría de dispositivos.

El equipo admite carga rápida por cable de 80 W, carga inalámbrica de 40 W, carga inversa mediante cable y carga inalámbrica inversa de 5 W, lo que amplía las posibilidades para alimentar otros dispositivos compatibles.

Cámara Zeiss de 200 MP para fotografía de alta resolución

La fotografía continúa siendo uno de los pilares de Vivo. El X Fold 6 incorpora un sensor principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica de imagen.

El sistema se complementa con un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de tres aumentos y una cámara ultra gran angular de otros 50 MP.

La alianza con Zeiss también se mantiene en esta generación mediante ópticas especializadas y tratamientos para mejorar la calidad de imagen. El procesamiento fotográfico queda a cargo del chip propietario Vivo V3+.

Para video, el dispositivo permite grabación hasta en resolución 8K.

Android 16 y funciones de inteligencia artificial

El Vivo X Fold 6 llega con Android 16 acompañado por la capa OriginOS 6 Fold.

Entre las novedades destaca Atomic Workbench, una función diseñada para sacar provecho de la pantalla plegable permitiendo ejecutar hasta cuatro aplicaciones de forma simultánea.

La plataforma también incorpora herramientas de inteligencia artificial para traducir textos, reconocer información automáticamente y facilitar acciones como guardar datos de tarjetas de presentación o completar formularios.

Diseño ligero y resistencia al agua

Pese a tratarse de un teléfono plegable, Vivo mantiene un diseño relativamente delgado con un grosor de 4,4 milímetros cuando está abierto y un peso que parte desde los 228 gramos.

El dispositivo cuenta con certificaciones IP58 e IP59 para resistencia al agua y al polvo, además de incorporar marco de aluminio, altavoces estéreo, lector lateral de huellas, conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, puerto USB-C 3.2 Gen 2 y compatibilidad con redes 5G.

Precio y disponibilidad del Vivo X Fold 6

El Vivo X Fold 6 fue anunciado oficialmente el 26 de junio y su lanzamiento comercial está previsto para el 1 de julio de 2026.

El dispositivo llegará en colores gris, blanco y azul con versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento.

Su precio internacional comenzará alrededor de 1.180 dólares, equivalente a unos 1.030 euros, una cifra con la que Vivo buscará competir en el segmento premium de teléfonos plegables frente a fabricantes como Samsung y Huawei, apostando principalmente por una batería de gran capacidad, un sistema fotográfico de alta resolución y funciones de inteligencia artificial integradas en el software.